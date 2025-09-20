NOAH: OZAWA es operado con éxito; toma actitud humilde

El ex campeón de Peso Completo GHC y superestrella de Pro Wrestling NOAH, OZAWA, fue sometido a una cirugía en su pie izquierdo.

► OZAWA fue intervenido quirúrgicamente

OZAWA se sometió a una cirugía el 15 de septiembre para reparar el daño en los ligamentos de su pie causado por una lesión sufrida el 8 de septiembre.

OZAWA competía contra Naomichi Marufuji e intentó un Moon Sault con Trampolín hacia afuera. OZAWA se pasó de la raya y aterrizó con fuerza sobre pies y rodillas. El movimiento le provocó una lesión del ligamento de Lisfranc, lo que lo dejará lo obligó a dejar el torneo «N-1 Victory 2025».

La cirugía resultó exitosa; OZAWA, con aspecto sombrío, publicó una fotografía en sus redes sociales desde su cama de hospital.

Sin embargo, hubo un aspecto destacado de esta imagen, ya que OZAWA parece haber cambiado su actitud altanera y desafiante por una más humilde. Incluso se dijo arrepentido de sus malas acciones del pasado y se lamentó del daño que ocasionó a estrellas de NOAH como Naomichi Marufuji, KENTA, KENOH y Kaito Kiyomiya.

Vía X, OZAWA se disculpó por su mal comportamiento:

Hoy, exactamente tres años después de mi debut, me sometí a una cirugía de reconstrucción de ligamentos en el pie. Lamento las molestias y la preocupación que les he causado a Marufuji, Kiyomiya, KENTA, Kenoh, a todos los demás luchadores y a todos los fans. Quizás sea el karma, o quizás sea el destino de quienes hablan mal de los demás. Estoy reflexionando sobre mis acciones.

Sin embargo, no todos creen sobre la veracidad de este cambio. Uno de ellos es Kenoh, su acérrimo enemigo, quien asegura que OZAWA está realizando uno de sus juegos mentales y que ni siquiera tiene una lesión seria.