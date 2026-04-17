NOAH: Naomichi Marufuji gana la Universe Cup

«Universe Magic» fue el nombre del evento que Pro Wrestling NOAH presentó en el Shinjuku FACE, donde concluyó el primer torneo Universe Cup.
► Universe Cup 2026
En primer lugar se llevaron a cabo los duelos de la ronda semifinal. En el primero de ellos, Naomichi Marufuji hizo valer su mayor experiencia doblegando a Hayabusa.
A continuación, Sanshiro Takagi dio cuenta de Great Sasuke para convertirse en el segundo finalista.
En un choque inédito de cuartetas, Kaito Kiyomiya, Kuroshio TOKYO Japan, Takeshi Masada y Yumehito Imanari se impusieron a Masato Tanaka , Isami Kodaka , Taro Nohashi y Great Mummy.
En una campal de diez gladiadoras, la joven YUNA de Sendai Girls, se impuso ante diez luchadoras.
En el turno estelar, Naomichi Marufuji enfrentó a Sanshito Takagi en un divertido choque donde también participó la bicicleta ddt. Al final, Marufuji fue quien dictó condiciones y se llevó el trofeo.
Los resultados completos son:
NOAH «UNIVERSE MAGIC 2026», 06.04.2026
Shinjuku FACE
1. 1st Universe Cup – Semifinal: Naomichi Marufuji venció a Hayabusa (14:52) con un Perfect Necklock.
2. 1st Universe Cup – Semifinal: Sanshiro Takagi venció a The Great Sasuke (14:47) con un Sanshiro Stunner.
3. Tokyo Joshi Pro Exhibition Lucha: Miyu Yamashita venció a Shino Suzuki (7:44) con la Skull Kick.
4. Universe Mix Magic: Kaito Kiyomiya, Kuroshio TOKYO Japan, Takeshi Masada y Yumehito Imanari vencieron a Masato Tanaka , Isami Kodaka , Taro Nohashi y Great Mummy (9:15) con un Lariat de Imanari sobre Mummy.
5. 10 Woman Magic Rumble: YUNA venció a Senka Akatsuki lanzándola por encima de la tercera cuerda (26:41). Orden de eliminación: Megaton, Manami, Sora Ayame, YuuRI, Great Sakuya, Yuki Mashiro, Seri Yamaoka , Momoka Hanazono y Senka Akatsuki .
6. 1st Universe Cup – Final: Naomichi Marufuji venció a Sanshiro Takagi (17:33) con un Perfect Necklock.