NOAH: Naomichi Marufuji gana la Universe Cup

«Universe Magic» fue el nombre del evento que Pro Wrestling NOAH presentó en el Shinjuku FACE, donde concluyó el primer torneo Universe Cup.

En primer lugar se llevaron a cabo los duelos de la ronda semifinal. En el primero de ellos, Naomichi Marufuji hizo valer su mayor experiencia doblegando a Hayabusa.

A continuación, Sanshiro Takagi dio cuenta de Great Sasuke para convertirse en el segundo finalista.

En un choque inédito de cuartetas, Kaito Kiyomiya, Kuroshio TOKYO Japan, Takeshi Masada y Yumehito Imanari se impusieron a Masato Tanaka , Isami Kodaka , Taro Nohashi y Great Mummy.

En una campal de diez gladiadoras, la joven YUNA de Sendai Girls, se impuso ante diez luchadoras.

En el turno estelar, Naomichi Marufuji enfrentó a Sanshito Takagi en un divertido choque donde también participó la bicicleta ddt. Al  final, Marufuji fue quien dictó condiciones y se llevó el trofeo.

Los resultados completos son:

NOAH «UNIVERSE MAGIC 2026», 06.04.2026
Shinjuku FACE
Shinjuku FACE

1. 1st Universe Cup – Semifinal: Naomichi Marufuji venció a Hayabusa (14:52) con un Perfect Necklock.
2. 1st Universe Cup – Semifinal: Sanshiro Takagi venció a The Great Sasuke (14:47) con un Sanshiro Stunner.
3. Tokyo Joshi Pro Exhibition Lucha: Miyu Yamashita venció a Shino Suzuki (7:44) con la Skull Kick.
4. Universe Mix Magic: Kaito Kiyomiya, Kuroshio TOKYO Japan, Takeshi Masada y Yumehito Imanari vencieron a Masato Tanaka , Isami Kodaka , Taro Nohashi y Great Mummy (9:15) con un Lariat de Imanari sobre Mummy.
5. 10 Woman Magic Rumble: YUNA venció a Senka Akatsuki lanzándola por encima de la tercera cuerda (26:41). Orden de eliminación: Megaton, Manami, Sora Ayame, YuuRI, Great Sakuya, Yuki Mashiro, Seri Yamaoka , Momoka Hanazono y Senka Akatsuki .
6. 1st Universe Cup – Final: Naomichi Marufuji venció a Sanshiro Takagi (17:33) con un Perfect Necklock.

 

