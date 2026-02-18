NOAH: Naomichi Marufuji filmó una película con Netflix

La superestrella y vicepresidente de Pro Wrestling NOAH, Naomichi Marufuji, compartió una serie de fotografías visitando las oficinas de la plataforma Netflix en Japón.

► Naomichi Marufuji filmó una película en Netflix

El motivo de esta visita fue porque Marufuji participó en una sesión de fotos de cara al lanzamiento de una nueva película en la que el luchador participa. No dio más pormenores de la misma, sólo que más adelante se revelarían los detalles.

En dicha sesión fotográfica, Marufuji estuvo acompañado de Yoshiki Inamura, actual poseedor del Campeonato de Peso Completo GHC y del novato sensación y Campeón de Parejas GHC, Daiki Odashima.

Naomichi Marufuji es un de los miembros fundadores de NOAH y uno de los talentos más reconocidos de la escena de la lucha libre japonesa. Ahora participa en un proyecto importante con uno de los servicios de streaming más grandes del mundo.

En una nueva publicación en redes sociales, Naomichi Marufuji anunció que recientemente participó en una sesión de fotos con Netflix, donde explicó que fue «una experiencia celestial» y que la sesión fue «demasiado perfecta«. También explicó que anunciarán todos los detalles más adelante y que «todos» deberían esperarlo con ansias.

La plataforma de Netflix Japón ha trabajado en otros proyectos relacionados con la lucha libre profesional como la serie biográfica «Queen of Villians» (2024) sobre Dump Matsumoto o la serie animada Kinnikuman Kanpeki Chо̄jin Shiso-hen, donde participa la superestrella de WWE, Shinsuke Nakamura, haciendo trabajo de voz a uno de los personajes.