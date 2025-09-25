El torneo «N-1 Victory 2025» de Pro Wrestling NOAH llegó a su fin con la función celebrada en el Tokyo Korakuen Hall.

► «N-1 Victory 2025» Final

Charlie Dempsey y Harlem Lewis de WWE NXT se presentaron ante los aficionados de NOAH y anunciaron que competirán en la empresa desde el 4 de octubre en Nagoya. Hay mucha expectativa por un combate «NXT vs. NOAH» en el Ryogoku.

Daga se unió al Equipo 2000X y manifestó su odio hacia Yoshi Tatsu, a quien obligó a dimitir poco después. Unió fuerzas con Daiki Odashima para formar un equipo.

Minoru Suzuki apareció tras el tercer combate y retó a Kazuyuki Fujita a una lucha en mano a mano. El fiero Suzuki reaparece en NOAH luego de cuatro meses.

En duelo de parejas, Eita y Junta Miyakawi doblegaron a Hiromu Takahashi y AMAKUSA. Esta batalla fue preludio al choque de campeonato entre Takahashi y Eita.

Tras una batalla feroz, los mexicanos Dragon Bane y Alpha Wolf defendieron por cuarta ocasión el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC ante Alejandro y Kai Fujimura. A continuación, recibieron el reto de la recién formada dupla de Daga y Daiki Odashima.

En la lucha estelar, Masa Kitamiya derrotó a Jack Morris para proclamarse ganador de la N-1 Victory 2025. Esta es el primer triunfo de Kitamiya en esta competencia, tras haber llegado solo a semifinales. Kitamiya nunca ha ostentado el Campeonato de Peso Completo GHC, aunque ha retado por el cinturón ocho veces desde 2016. Su desafío más reciente fue una derrota ante OZAWA en marzo de este año. Kitamiya se enfrentará a KENTA en Wrestle Odyssey el 11 de octubre en el Ryogoku Kokugikan.

Tras el evento principal, los comentarios de Morris fueron interrumpidos por Galeno. Ambos habían empatado como líderes del Grupo B en la fase de grupos del torneo N-1 Victory, antes de que Morris derrotara a Galeno en un combate de desempate improvisado. Galeno planteó el reto de exponer su Campeonato Nacional GHC, algo que Morris aceptó con gusto. Se enfrentarán con el campeonato en juego en Nagoya el 4 de octubre.

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 23.09.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,598 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. N-1 Consolation Eight Man Tag Match: KENTA, Manabu Soya, Ulka Sasak i y Tetsuya Endo vencieron a Galeno, Kenoh, Daiki Inaba y Ricky Knight Jr. (9:31) con un Death Valley Bomb de Soya sobre Inaba.

2. HAYATA y Daiki Odashima vencieron a Takashi Sugiura y Daga (3:43) por DQ.

3. Daga venció a Yoshi Tatsu (0:32) con la Uranage.

3. Go Shiozaki, Kazuyuki Fujita, Mohammed Yone y Atsushi Kotoge vencieron a Naomichi Marufuji, Kaito Kiyomiya, Harutoki y Shuhei Taniguchi (6:05) con un Gowan Lariaz de Shiozaki sobre Taniguchi.

4. YO-HEY venció a Tadasuke (3:48) por DQ (Referee Assault).

5. Eita y Junta Miyawaki vencieron a Hiromu Takahashi y AMAKUSA (11:01) con la Trauma de Eita sobre AMAKUSA.

6. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Dragon Bane y Alpha Wolf (c) vencieron a Alejandro y Kai Fujimura (11:50) con la Santa Maria de Bane sobre Alejandro (4th defense) defendiendo el título.

7. N-1 Victory – Final: Masa Kitamiya venció a Jack Morris (22:40) con la Stranglehold Gamma ganando el torneo