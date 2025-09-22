El Act City Hamamatsu fue la sede para la séptima fecha del torneo «N-1 Victory 2025» de Pro Wrestling NOAH que se acerca a su recta final.

► «N-1 Victory 2025» Día 7

Masa Kitamiya no aflojó el paso y dio cuneta de Tetsuya Endo para ligar su cuarto triunfo.

Kazuyuki Fujita cayó por segunda vez consecutiva, en esta ocasión ante KENTA, quien sumó ocho puntos.

Naomichi Marufuji echó mano de su experiencia para someter al mexicano Galeno, quien sufrió un duro revés.

Kaito Kiyomiya logró su cuarta victoria superando a Manabu Soya, con este resultado Kiyomiya empató con otros tres luchadores en la cima

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 20.09.2025

Act City Hamamatsu

494 Espectadores

– N-1 Victory – Grupo B: Ricky Knight Jr. [8] venció a OZAWA [0] por Forfeit.

1. Mohammed Yone, Atsushi Kotoge, Alejandro, Kai Fujimura y Daiki Odashima vencieron a Shuhei Taniguchi, Dragon Bane, Alpha Wolf, Shuji Kondo y Junta Miyawaki (7:29) con un Modified Pinfall de Fujimura sobre Miyawaki.

2. Jack Morris y Ricky Knight Jr. vencieron a Takashi Sugiura y Tadasuke (5:31) con un Tiger Driver de Morris sobre Tadasuke.

3. N-1 Victory – Grupo B: Kenoh [8] venció a Harutoki [2] (8:38) con un P.F.S.

4. N-1 Victory – Grupo A: Ulka Sasaki [4] venció a Daga [2] (10:44) con un Modified Armlock.

5. N-1 Victory – Grupo A: Masa Kitamiya [8] venció a Tetsuya Endo [6] (11:48) por Countout.

6. N-1 Victory – Grupo A: KENTA [8] venció a Kazuyuki Fujita [8] (13:28) con la Knee Kick.

7. N-1 Victory – Grupo B: Naomichi Marufuji [10] venció a Galeno [9] (8:56) con un Modified Samson Clutch.

8. N-1 Victory – Grupo A: Kaito Kiyomiya [8] venció a Manabu Soya [4] (13:54) con un Skywalk Elbow.

– N-1 Victory Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kazuyuki Fujita [8]

-. Masa Kitamiya [8]

-. KENTA [8]

-. Kaito Kiyomiya [8]

5. Tetsuya Endo [6]

6. Manabu Soya [4]

-. Ulka Sasaki [4]

8. Daga [2]

Grupo B:

1. Naomichi Marufuji [10]

2. Jack Morris [9] **

3. Galeno [9]

4. Ricky Knight Jr. [8]

-. Kenoh [8]

6. Daiki Inaba [2]

-. Harutoki [2]

8. OZAWA [0] *

* Se perdió el resto del torneo por lesión.

** Recibió 2 puntos sin luchar.