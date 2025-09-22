NOAH: «N-1 Victory 2025» Día 7 Marufuji líder de grupo

El Act City Hamamatsu fue la sede para la séptima fecha del torneo «N-1 Victory 2025» de Pro Wrestling NOAH que se acerca a su recta final.

► «N-1 Victory 2025» Día 7

Masa Kitamiya no aflojó el paso y dio cuneta de Tetsuya Endo para ligar su cuarto triunfo.

Kitao Kitamiya in a black sleeveless wrestling outfit grappling with another wrestler in a purple and black outfit on a red mat. The wrestlers are in a ring with a black barricade displaying the Pro Wrestling NOAH logo. Spectators are visible in the background, seated and watching the match.

Kazuyuki Fujita cayó por segunda vez consecutiva, en esta ocasión ante KENTA, quien sumó ocho puntos.

KENTA leaping in the air, delivering a high kick to another wrestler in a wrestling ring. The other wrestler, kneeling, wears red and white wrestling gear with knee pads. Both are shirtless, wearing black wristbands, inside a ring with black ropes and a white mat, under bright spotlights.

Naomichi Marufuji echó mano de su experiencia para someter al mexicano Galeno, quien sufrió un duro revés.

Marufuji Naomichi standing in a wrestling ring, raising both arms in victory, wearing red and gold pants with intricate designs and wristbands. Another wrestler in a gold and white outfit with a mask kneels on the mat, facing away. A referee in black stands nearby, observing. The mat has "UNIVERSE" text visible.

Kaito Kiyomiya logró su cuarta victoria superando a Manabu Soya, con este resultado Kiyomiya empató con otros tres luchadores en la cima

Kiyomiya Kaito wrestling in a ring, lifting an opponent in a dynamic mid-air move, wearing colorful wrestling gear with yellow and white boots. Kiyomiya Kaito holding a microphone with a green "NOAH" logo, wearing wrist wraps and showing an intense expression, with spiky blonde hair.

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 20.09.2025 
Act City Hamamatsu
494 Espectadores

N-1 Victory – Grupo B: Ricky Knight Jr. [8] venció a OZAWA [0] por Forfeit.
1. Mohammed Yone, Atsushi Kotoge, Alejandro, Kai Fujimura y Daiki Odashima vencieron a Shuhei Taniguchi, Dragon Bane, Alpha Wolf, Shuji Kondo y Junta Miyawaki (7:29) con un Modified Pinfall de Fujimura sobre Miyawaki.
2. Jack Morris y Ricky Knight Jr. vencieron a Takashi Sugiura y Tadasuke (5:31) con un Tiger Driver de Morris sobre Tadasuke.
3. N-1 Victory – Grupo B: Kenoh [8] venció a Harutoki [2] (8:38) con un P.F.S.
4. N-1 Victory – Grupo A: Ulka Sasaki [4] venció a Daga [2] (10:44) con un Modified Armlock.
5. N-1 Victory – Grupo A: Masa Kitamiya [8] venció a Tetsuya Endo [6] (11:48) por Countout.
6. N-1 Victory – Grupo A: KENTA [8] venció a Kazuyuki Fujita [8] (13:28) con la Knee Kick.
7. N-1 Victory – Grupo B: Naomichi Marufuji [10] venció a Galeno [9] (8:56) con un Modified Samson Clutch.
8. N-1 Victory – Grupo A: Kaito Kiyomiya [8] venció a Manabu Soya [4] (13:54) con un Skywalk Elbow.

– N-1 Victory Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Kazuyuki Fujita [8]
-. Masa Kitamiya [8]
-. KENTA [8]
-. Kaito Kiyomiya [8]
5. Tetsuya Endo [6]
6. Manabu Soya [4]
-. Ulka Sasaki [4]
8. Daga [2]

Grupo B:
1. Naomichi Marufuji [10]
2. Jack Morris [9] **
3. Galeno [9]
4. Ricky Knight Jr. [8]
-. Kenoh [8]
6. Daiki Inaba [2]
-. Harutoki [2]
8. OZAWA [0] *

* Se perdió el resto del torneo por lesión.
** Recibió 2 puntos sin luchar.

 

LA LUCHA SIGUE...
