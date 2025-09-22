NOAH: «N-1 Victory 2025» Día 6

Para la sexta fecha del torneo «N-1 Victory 2025«, Pro Wrestling NOAH se trasladó al EDION Arena de Osaka.

► «N-1 Victory 2025» Día 6

En batalla por el liderato de su sector, Galeno y Jack Morris se enfrentaron en brutal choque, que terminó con un punto cada uno cuando la cuenta los sorprendio fuera del ring.

KENTA consiguió su tercer triunfo, doblegando a Ulka Sasaki, que le permitió acumular seis tantos.

Kaito Kiyomiya volvió a la senda del triunfo, superando a Tetsuya Endo, con lo que Kiyomiya sumó seis puntos.

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 17.09.2025

Osaka Edion Arena #2

705 Espectadores

– N-1 Victory – Grupo B: Kenoh [6] venció a OZAWA [0] por Forfeit.

1. Kenoh y Junta Miyawaki vencieron a Yuto Kikuchi y Black Menso~re (4:48) con un Violent Kick de Kenoh sobre Menso~re.

2. N-1 Victory – Grupo A: Manabu Soya [4] venció a Daga [2] (9:34) con un Dragon Sleeper.

3. N-1 Victory – Grupo B: Ricky Knight Jr. [6] venció a Daiki Inaba [2] (9:30) con un Rikishi Driver.

4. N-1 Victory – Grupo B: Naomichi Marufuji [8] venció a Harutoki [2] (11:04) con la Shiranui.

5. Hiromu Takahashi y AMAKUSA vencieron a Eita y Daiki Odashima (11:22) con una TIME BOMB de Takahashi sobre Odashima.

6. N-1 Victory – Grupo B: Galeno [9] vs. Jack Morris [9] – finalizó en doble conteo fuera (13:50).

7. N-1 Victory – Grupo A: KENTA [6] venció a Ulka Sasaki [2] (11:53) con un Inside Cradle.

8. N-1 Victory – Grupo A: Kaito Kiyomiya [6] venció a Tetsuya Endo [6] (14:26) con un Skywalk Elbow.

– N-1 Victory – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kazuyuki Fujita [8]

2. Masa Kitamiya [6]

-. Tetsuya Endo [6]

-. KENTA [6]

-. Kaito Kiyomiya [6]

6. Manabu Soya [4]

7. Daga [2]

-. Ulka Sasaki [2]

Grupo B:

1. Jack Morris [9] **

2. Galeno [9]

3. Naomichi Marufuji [8]

4. Ricky Knight Jr. [6] **

5. Kenoh [6]

6. Daiki Inaba [2]

-. Harutoki [2]

8. OZAWA [0] *

* Se perdió el resto del torneo por lesión.

** Recibió 2 puntos sin luchar.