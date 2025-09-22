NOAH: «N-1 Victory 2025» Día 6

Para la sexta fecha del torneo «N-1 Victory 2025«, Pro Wrestling NOAH se trasladó al EDION Arena de Osaka.

► «N-1 Victory 2025» Día 6

En batalla por el liderato de su sector, Galeno y Jack Morris se enfrentaron en brutal choque, que terminó con un punto cada uno cuando la cuenta los sorprendio fuera del ring.

Morris-Gareno lying on a wrestling ring mat, both wearing colorful wrestling attire. Morris in a red and yellow outfit with white accents, Gareno in a black and white mask. They are positioned close together, appearing exhausted or in pain after a match. Red chairs and a crowd of spectators are visible in the background.

KENTA consiguió su tercer triunfo, doblegando a Ulka Sasaki, que le permitió acumular seis tantos.

KENTA and 憂流迦 (Uryu) in a wrestling ring. KENTA is shirtless, wearing black and white wrestling gear with a blue ice pack on his thigh, making a hand gesture. 憂流迦 is shirtless, wearing red and gold patterned pants with black arm bands, sitting on the mat.

Kaito Kiyomiya volvió a la senda del triunfo, superando a Tetsuya Endo, con lo que Kiyomiya sumó seis puntos.

Kiyomiya Kaito leaping in mid-air above a wrestling ring, wearing red and white striped pants and no shirt, performing a move on an opponent lying on the mat. Far right, Kiyomiya Kaito with blonde hair, shirtless, wearing a white wristband, holding a microphone and pointing aggressively with his mouth open.

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 17.09.2025 
Osaka Edion Arena #2
705 Espectadores

N-1 Victory – Grupo B: Kenoh [6] venció a OZAWA [0] por Forfeit.
1. Kenoh y Junta Miyawaki vencieron a Yuto Kikuchi y Black Menso~re (4:48) con un Violent Kick de Kenoh sobre Menso~re.
2. N-1 Victory – Grupo A: Manabu Soya [4] venció a Daga [2] (9:34) con un Dragon Sleeper.
3. N-1 Victory – Grupo B: Ricky Knight Jr. [6] venció a Daiki Inaba [2] (9:30) con un Rikishi Driver.
4. N-1 Victory – Grupo B: Naomichi Marufuji [8] venció a Harutoki [2] (11:04) con la Shiranui.
5. Hiromu Takahashi y AMAKUSA vencieron a Eita y Daiki Odashima (11:22) con una TIME BOMB de Takahashi sobre Odashima.
6. N-1 Victory – Grupo B: Galeno [9] vs. Jack Morris [9] – finalizó en doble conteo fuera (13:50).
7. N-1 Victory – Grupo A: KENTA [6] venció a Ulka Sasaki [2] (11:53) con un Inside Cradle.
8. N-1 Victory – Grupo A: Kaito Kiyomiya [6] venció a Tetsuya Endo [6] (14:26) con un Skywalk Elbow.

– N-1 Victory – Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Kazuyuki Fujita [8]
2. Masa Kitamiya [6]
-. Tetsuya Endo [6]
-. KENTA [6]
-. Kaito Kiyomiya [6]
6. Manabu Soya [4]
7. Daga [2]
-. Ulka Sasaki [2]

Grupo B:
1. Jack Morris [9] **
2. Galeno [9]
3. Naomichi Marufuji [8]
4. Ricky Knight Jr. [6] **
5. Kenoh [6]
6. Daiki Inaba [2]
-. Harutoki [2]
8. OZAWA [0] *

* Se perdió el resto del torneo por lesión.
** Recibió 2 puntos sin luchar.

LA LUCHA SIGUE...
