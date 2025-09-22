NOAH: «N-1 Victory 2025» Día 6

Para la sexta fecha del torneo «N-1 Victory 2025«, Pro Wrestling NOAH se trasladó al EDION Arena de Osaka.
► «N-1 Victory 2025» Día 6
En batalla por el liderato de su sector, Galeno y Jack Morris se enfrentaron en brutal choque, que terminó con un punto cada uno cuando la cuenta los sorprendio fuera del ring.
KENTA consiguió su tercer triunfo, doblegando a Ulka Sasaki, que le permitió acumular seis tantos.
Kaito Kiyomiya volvió a la senda del triunfo, superando a Tetsuya Endo, con lo que Kiyomiya sumó seis puntos.
Los resultados completos son:
NOAH «N-1 VICTORY 2025», 17.09.2025
Osaka Edion Arena #2
705 Espectadores
– N-1 Victory – Grupo B: Kenoh [6] venció a OZAWA [0] por Forfeit.
1. Kenoh y Junta Miyawaki vencieron a Yuto Kikuchi y Black Menso~re (4:48) con un Violent Kick de Kenoh sobre Menso~re.
2. N-1 Victory – Grupo A: Manabu Soya [4] venció a Daga [2] (9:34) con un Dragon Sleeper.
3. N-1 Victory – Grupo B: Ricky Knight Jr. [6] venció a Daiki Inaba [2] (9:30) con un Rikishi Driver.
4. N-1 Victory – Grupo B: Naomichi Marufuji [8] venció a Harutoki [2] (11:04) con la Shiranui.
5. Hiromu Takahashi y AMAKUSA vencieron a Eita y Daiki Odashima (11:22) con una TIME BOMB de Takahashi sobre Odashima.
6. N-1 Victory – Grupo B: Galeno [9] vs. Jack Morris [9] – finalizó en doble conteo fuera (13:50).
7. N-1 Victory – Grupo A: KENTA [6] venció a Ulka Sasaki [2] (11:53) con un Inside Cradle.
8. N-1 Victory – Grupo A: Kaito Kiyomiya [6] venció a Tetsuya Endo [6] (14:26) con un Skywalk Elbow.
– N-1 Victory – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Kazuyuki Fujita [8]
2. Masa Kitamiya [6]
-. Tetsuya Endo [6]
-. KENTA [6]
-. Kaito Kiyomiya [6]
6. Manabu Soya [4]
7. Daga [2]
-. Ulka Sasaki [2]
Grupo B:
1. Jack Morris [9] **
2. Galeno [9]
3. Naomichi Marufuji [8]
4. Ricky Knight Jr. [6] **
5. Kenoh [6]
6. Daiki Inaba [2]
-. Harutoki [2]
8. OZAWA [0] *
* Se perdió el resto del torneo por lesión.
** Recibió 2 puntos sin luchar.