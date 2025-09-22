NOAH: «N-1 Victory 2025» Día 5 Galeno y Jack Morris a la cima

Kumamoto fue la siguiente escala de la gira del torneo «N-1 Victory 2025» de Pro Wrestling NOAH.

► «N-1 Victory 2025» Día 5

Jack Morris sigue con buen paso y tras imponerse a Hakutori, acumuló ocho puntos ubicándose en la cima de su grupo.

El mexicano Galeno logró su cuarta victoria doblegando al inglés Ricky Knight Jr.

El luchador mexicano Daga sufrió un nuevo descalabro tras ser sometido por Masa Kitamiya.

Un fiero Kenoh no tuvo contemplaciones con Daiki Inaba a quien no tardó en someter. Kenoh ligó cuatro unidades.

En el turno estelar, Tetsuya Endo cortó el buen paso de Kazuyuki Fujita, propinándole su primera derrota en la competencia.

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 15.09.2025

Kumamoto Castle Hall Civic Hall

538 Espectadores

1. Go Shiozaki y Mohammed Yone vencieron a AMAKUSA y Junta Miyawaki (10:04) con un Gowan Lariat de Shiozaki sobre Miyawaki.

2. Kai Fujimura y Daiki Odashima vencieron a Naomichi Marufuji y Black Menso~re (5:31) con un Final Cut de Fujimura sobre Menso~re.

3. N-1 Victory – Grupo B: Jack Morris [8] venció a Harutoki [2] (10:22) con un Tiger Driver.

4. N-1 Victory – Grupo B: Galeno [8] venció a Ricky Knight Jr. [4] (11:04) con un Galeno Special.

5. N-1 Victory – Grupo A: Masa Kitamiya [6] venció a Daga [2] (9:44) con un Stranglehold Gamma.

6. N-1 Victory – Grupo B: Kenoh [4] venció a Daiki Inaba [2] (12:58) con un Kenoh Special.

7. N-1 Victory – Grupo A: Kaito Kiyomiya [4] venció a Ulka Sasaki [2] (11:30) con un Skywalk Elbow.

8. N-1 Victory – Grupo A: Tetsuya Endo [6] venció a Kazuyuki Fujita [8] (7:00) con un Crucifix Hold.

– N-1 Victory – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kazuyuki Fujita [8]

-. Masa Kitamiya [6]

3. Tetsuya Endo [6]

-. KENTA [4]

-. Kaito Kiyomiya [4]

6. Daga [2]

-. Manabu Soya [2]

-. Ulka Sasaki [2]

Grupo B:

1. Jack Morris [8] **

2. Galeno [8]

-. Naomichi Marufuji [6]

4. Ricky Knight Jr. [4] **

5. Kenoh [4] **

6. Daiki Inaba [2]

-. Harutoki [2]

8. OZAWA [0] *

* Se perdió el resto del torneo por lesión.

** Recibió 2 puntos sin luchar.