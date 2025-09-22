NOAH: «N-1 Victory 2025» Día 5 Galeno y Jack Morris a la cima

Kumamoto fue la siguiente escala de la gira del torneo «N-1 Victory 2025» de Pro Wrestling NOAH.

► «N-1 Victory 2025» Día 5

Jack Morris sigue con buen paso y tras imponerse a Hakutori, acumuló ocho puntos ubicándose en la cima de su grupo.

Two wrestlers, Morris and Haruto Seki, in a ring. Morris, with long hair and white wrestling attire, is performing a move on Haruto Seki, who has short hair and a yellow and white outfit. Both are on the mat, surrounded by black ropes and a crowd in the background.

El mexicano Galeno logró su cuarta victoria doblegando al inglés Ricky Knight Jr.

El luchador mexicano Daga sufrió un nuevo descalabro tras ser sometido por Masa Kitamiya.

Kitamiya standing in a wrestling ring, wearing a black singlet with a pattern, knee pads, and boots, holding a microphone. Another wrestler is on the ground, wearing black wrestling gear and boots, with a referee in a black outfit nearby. The ring has a logo and an audience is visible in the background.

Un fiero Kenoh no tuvo contemplaciones con Daiki Inaba a quien no tardó en someter. Kenoh ligó cuatro unidades.

En el turno estelar, Tetsuya Endo cortó el buen paso de Kazuyuki Fujita, propinándole su primera derrota en la competencia.

Two wrestlers in a ring, one wearing red and white patterned shorts and the other in purple and black patterned shorts. The wrestler in red and white shorts is applying a hold on the other, who is on the mat with a pained expression. Both are muscular and wearing wrestling gear, including knee pads and wristbands.

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 15.09.2025
Kumamoto Castle Hall Civic Hall
538 Espectadores

1. Go Shiozaki y Mohammed Yone vencieron a AMAKUSA y Junta Miyawaki (10:04) con un Gowan Lariat de Shiozaki sobre Miyawaki.
2. Kai Fujimura y Daiki Odashima vencieron a Naomichi Marufuji y Black Menso~re (5:31) con un Final Cut de Fujimura sobre Menso~re.
3. N-1 Victory – Grupo B: Jack Morris [8] venció a Harutoki [2] (10:22) con un Tiger Driver.
4. N-1 Victory – Grupo B: Galeno [8] venció a Ricky Knight Jr. [4] (11:04) con un Galeno Special.
5. N-1 Victory – Grupo A: Masa Kitamiya [6] venció a Daga [2] (9:44) con un Stranglehold Gamma.
6. N-1 Victory – Grupo B: Kenoh [4] venció a Daiki Inaba [2] (12:58) con un Kenoh Special.
7. N-1 Victory – Grupo A: Kaito Kiyomiya [4] venció a Ulka Sasaki [2] (11:30) con un Skywalk Elbow.
8. N-1 Victory – Grupo A: Tetsuya Endo [6] venció a Kazuyuki Fujita [8] (7:00) con un Crucifix Hold.

– N-1 Victory – Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Kazuyuki Fujita [8]
-. Masa Kitamiya [6]
3. Tetsuya Endo [6]
-. KENTA [4]
-. Kaito Kiyomiya [4]
6. Daga [2]
-. Manabu Soya [2]
-. Ulka Sasaki [2]

Grupo B:
1. Jack Morris [8] **
2. Galeno [8]
-. Naomichi Marufuji [6]
4. Ricky Knight Jr. [4] **
5. Kenoh [4] **
6. Daiki Inaba [2]
-. Harutoki [2]
8. OZAWA [0] *

* Se perdió el resto del torneo por lesión.
** Recibió 2 puntos sin luchar.

 

 

