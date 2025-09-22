El ACROS Fukuoka Event Hall fue escenario para la cuarta fecha del «N-1 Victory 2025″ de Pro Wrestling NOAH.

► «N-1 Victory 2025» Día 4

Kenoh logró su primer resultado positivo, terminando con la racha invicta de Jack Morris.

Tetsuya Endo logró un gran resultado tras doblegar a Manabu Soya, sumando cuatro unidades.

La «Bestia» Fujita aplastó a Kaito Kiyomiya para conseguir su cuarta victoria consecutiva; continúa invicto.

En el turno principal, KENTA y Masa Kitamiya sostuvieron una recia batalla,

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 14.09.2025

ACROS Fukuoka Event Hall

621 Espectadores

– N-1 Victory – Grupo B: Galeno [6] venció a OZAWA [0] por Forfeit.

1. Alejandro, Kai Fujimura y Daiki Odashima vencieron a Galeno, Dragon Bane y Alpha Wolf (9:33) con un Jackknife Hold de Alejandro sobre Bane.

2. Takashi Sugiura y Tadasuke vencieron a Junta Miyawaki y Black Menso~re (5:15) con un Ankle Hold de Sugiura sobre Menso~re.

3. N-1 Victory – Grupo B: Naomichi Marufuji [6] venció a Daiki Inaba [2] (9:00) con un Shin Tiger King.

4. N-1 Victory – Grupo B: Ricky Knight Jr. [4] venció a Harutoki [2] (6:15) con un Firebird Splash.

5. N-1 Victory – Grupo B: Kenoh [2] venció a Jack Morris [6] (11:57) con un P.F.S.

6. N-1 Victory – Grupo A: Tetsuya Endo [4] venció a Manabu Soya [2] (12:45) con un Modified Shooting Star Press.

7. N-1 Victory – Grupo A: Kazuyuki Fujita [8] venció a Kaito Kiyomiya [2] (8:50) con la Beast Bomb.

8. N-1 Victory – Grupo A: KENTA [4] venció a Masa Kitamiya [4] (15:12) con un Inside Cradle.

– N-1 Victory – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kazuyuki Fujita [8]

2. Masa Kitamiya [4]

-. Tetsuya Endo [4]

-. KENTA [4]

5. Kaito Kiyomiya [2]

-. Daga [2]

-. Manabu Soya [2]

-. Ulka Sasaki [2]

Grupo B:

1. Jack Morris [6] **

2. Galeno [6]

-. Naomichi Marufuji [6]

4. Ricky Knight Jr. [4] **

5. Kenoh [2] **

6. Daiki Inaba [2]

-. Harutoki [2]

8. OZAWA [0] *

* Se perdió el resto del torneo por lesión.

** Recibió 2 puntos sin luchar.