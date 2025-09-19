Pro Wrestling NOAH se trasladó a Hiroshima para la tercera fecha del torneo «N-1 Victory 2025«.

► «N-1 Victory 2025» Día 3

El luchador mexicano Galeno, no tuvo contemplaciones ante Daiki Inaba, al que superó tras casi 12 minutos de acciones. El enmascarado ligó su segundo triunfo.

Jack Morris se mantiene firme en la cima del Grupo B, dominando al experimentado Naomichi Marufuji. Morris acumuló seis unidades.

Finalmente KENTA consiguió sus primeros puntos, luego de infringir una dolorosa derrota al mexicano Daga.

Masa Kitamiya se enfrentó a Ulka Sasaki en otro encuentro del Grupo A. Kitamiya sufrió su primera derrota a manos de Sasaki en un combate donde Kitamiya fue descalificado. Tadasuke interfirió en el combate golpeando a Sasaki con una silla, lo que provocó que el réferi diera por terminada la lucha y declarara a Sasaki ganador. Con esta victoria, Sasaki obtuvo sus dos primeros puntos del torneo.

En la estelar, y batalla más destacada de la jornada, Kazuyuki Fujita enfrentó a Manabu Soya. Éste venía de una gran victoria sobre KENTA y esperaba mantener su impulso contra el invicto Fujita. Desafortunadamente, Fujita demostró ser demasiado poderoso y derrotó a Soya con la Beast Bomb.

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 13.09.2025

Hiroshima Industrial Hall East Exhibition Hall

515 Espectadores

– N-1 Victory – Grupo B: Harutoki [2] venció a OZAWA [0] por Forfeit.

1. Alejandro, Kai Fujimura y HAYATA vencieron a Dragon Bane, Alpha Wolf y Junta Miyawaki (10:58) con la 403 Impact de HAYATA sobre Miyawaki.

2. 3 Way Match: Harutoki y Daiki Odashima vencieron a Atsushi Kotoge y Hajime Ohara y a AMAKUSA y Black Menso~re (7:08) cuando Harutoki colocó espaldas planas a Menso~re.

3. N-1 Victory – Grupo B: Galeno [4] venció a Daiki Inaba [2] (11:47) con un Galeno Special.

4. N-1 Victory – Grupo B: Jack Morris [6] venció a Naomichi Marufuji [4] (11:04) con un Tiger Driver.

5. N-1 Victory – Grupo A: KENTA [2] venció a Daga [2] (13:34) con un Go 2 Sleep.

6. N-1 Victory – Grupo A: Ulka Sasaki [2] venció a Masa Kitamiya [4] (8:53) por DQ.

7. N-1 Victory – Grupo A: Kazuyuki Fujita [6] venció a Manabu Soya [2] (14:23) con la Beast Bomb.

– N-1 Victory – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kazuyuki Fujita [6]

2. Masa Kitamiya [4]

3. Kaito Kiyomiya [2]

-. Daga [2]

-. Manabu Soya [2]

-. Tetsuya Endo [2]

-. KENTA [2]

-. Ulka Sasaki [2]

Grupo B:

1. Jack Morris [6] **

2. Galeno [4] **

3. Naomichi Marufuji [4]

4. Ricky Knight Jr. [2] **

5. Daiki Inaba [2]

-. Harutoki [2]

7. Kenoh [0] **

8. OZAWA [0] *

* Se perdió el resto del torneo por lesión.

** Recibió 2 puntos por incomparecencia.