En el Okayama Convention Center se efectuó la segunda jornada del torneo «N-1 Victory 2025» de Pro Wrestling NOAH.

► «N-1 Victory 2025» Día 2

Al inicio de la función se anunción que OZAWA se perderá el resto del torneo debido a una lesión en el ligamento metatarsiano izquierdo. Sufrió la lesión durante el primer evento del torneo. Los encuentros restantes se considerarán victorias para su oponente.

En choque de europeos, Jack Morris doblegó a Ricky Knight Jr. para sumar su segunda victoria.

El poderoso Kazuyuki Fujita no tuvo contemplaciones con Daga, quien sufrió su primer descalabro.

Tetsuya Endo se repuso de la derrota que sufrió en la primera fecha y se impuso de forma contundente a Ulka Sasaki.

Masa Kitamiya arrasó a Kaito Kiyomiya venciéndolo de forma contundente. Al final, Kitamiya se burló del caído.

Manabu Soya consiguió un gran resultado al doblegar al monarca KENTA, quien aún no suma puntos tras su segunda derrota.

En el turno principal, Naomichi Marufuji dio cuenta de Kenoh, quien tampoco ha sumado unidades. Marufuji se fue a la cima de su sector con este resultado.

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2025», 11.09.2025

Okayama Convention Center 1st Floor Event Hall

420 Espectadores

– N-1 Victory – Grupo B: Daiki Inaba [2] venció a OZAWA [0] por Forfeit.

1. Dragon Bane, Alpha Wolf y Junta Miyawaki vencieron a Alejandro, Kai Fujimura y Atsushi Kotoge (8:42) con un Sunshine Schoolboy de Miyawaki sobre Fujimura.

2. Daiki Inaba y Daiki Odashima vencieron a AMAKUSA y Black Menso~re (0:22) con un Spear de Inaba sobre Menso~re.

2a. Daiki Inaba y Daiki Odashima vencieron a AMAKUSA y Black Menso~re (3:43) con la Gokusori Manjigatame de Inaba sobre Menso~re.

3. N-1 Victory – Grupo B: Jack Morris [4] venció a Ricky Knight Jr. [2] (10:23) con un Tiger Driver.

4. N-1 Victory – Grupo A: Kazuyuki Fujita [4] venció a Daga [2] (3:52) con la Beast Bomb.

5. N-1 Victory – Grupo A: Tetsuya Endo [2] venció a Ulka Sasaki [0] (10:30) con un Modified Shooting Star Press.

6. N-1 Victory – Grupo A: Masa Kitamiya [4] venció a Kaito Kiyomiya [2] (11:33) con un Stranglehold Gamma.

7. N-1 Victory – Grupo A: Manabu Soya [2] venció a KENTA [0] (12:06) con un Passion DDT.

8. N-1 Victory – Grupo B: Naomichi Marufuji [4] venció a Kenoh [0] (14:35) con un P.F.S Cutback-Cradle.

– N-1 Victory – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kazuyuki Fujita [4]

-. Masa Kitamiya [4]

3. Kaito Kiyomiya [2]

-. Daga [2]

-. Manabu Soya [2]

-. Tetsuya Endo [2]

7. KENTA [0]

-. Ulka Sasaki [0]

Grupo B:

1. Jack Morris [4]

-. Naomichi Marufuji [4]

3. Galeno [2]

-. Ricky Knight Jr. [2]

-. Daiki Inaba [2]

6. Kenoh [0]

-. Harutoki [0]

8. OZAWA [0]