NOAH: Llegarán otros dos luchadores de NXT

Los luchadores estadounidenses de NXT, Hank Walker y Tank Ledger, harán su debut en Japón con la empresa Pro Wrestling NOAH.

► Hank y Tank llegan a Japón

Esto sucederá el 26 de octubre, cuando verán acción en la función Sunny Voyage 2025 en el Salón Público Hodogaya de Kanagawa.

Los rivales designados para su lucha debut son los mexicanos enmascarados Los Golpeadores (Dragon Bane y Alpha Wolf), quienes serán sus recios sinodales.

Hank y Tank son dos exjugadores de fútbol americano universitario y se unieron a NXT desde 2022 y debutaron al año siguiente. Más tarde se asociaron como dupla y en abirl de este año doblegaron a Fraxis (Nathan Frazier y Axiom) apoderándose del Campeonato de Parejas NXT, cetro que tuvieron cuatro meses y que perdieron al caer ante DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin).

De esta forma continua la exitosa alianza de trabajo entre NOAH y WWE, lo que ha permitido que luchadores como Charlie Dempsey, Harlem Lewis, Tavion Heights y Josh Briggs viajar a Japón y prepararse aún más. Yoshiki Inamura también pasó de NOAH al roster de NXT durante un año.

Charlie Dempsey y Harlem Lewis actualmente se encuentran luchando en NOAH y permanecerán en Japón durante todo el mes.