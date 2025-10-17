NOAH: La hazaña de Dragon Bane

Una grata sorpresa se dio este día, 16 de octubre, luego de que el luchador mexicano Dragon Bane, contra todo pronóstico, se proclamara nuevo Campeón Nacional GHC.

► Dragon Bane gana el Campeonato Nacional GHC

Esto sucedió durante la lucha semifinal de la función que Pro Wrestling NOAH ofreció en el Tokyo Korakuen Hall.

Debido a su constitución física más ligera, Dragon Bane llegó al Korakuen Hall con las apuestas en contra. En Wrestle Odyssey, él y Alpha Wolf perdieron el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC ante Daga y Daiki Odashima, por lo que Bane subió decidido a enfrentar al poderoso Galeno.

Resulta muy común ver a Bane luchar en batallas en parejas, junto con su hermano Alpha Wolf, por lo que este combate individual era especial. Esta fue su primera lucha en mano a mano desde mayo, cuando se midió a su hermano en un duelo que terminó en empate.

El último gran logro en individual de Dragon Bane fue la conquista del torneo N Innovation en noviembre de 2024. Este logro le permitió desafiar a Daga por el Campeonato de Peso Jr. GHC, aunque sin éxito.

Dragon Bane desarrolló una lucha interesante, donde combinó los castigos de poder, con sus espectaculares lances aéreos. Estos movimientos fueron desestabilizando a Galeno, que aún así tuvo sus momentos de acierto. Tras poco más de 16 minutos de refriega, Bane sorprendió a Galeno cuando éste preparaba un Galeno Special y contraatacó con una Huracanrana para asegurar su sorpresiva victoria.

De esta manera, el integrante de Los Golpeadores se proclamó nuevo monarca, poniendo fin al reinado de Galeno, que duró 188 días, con cuatro defensas exitosas. Alpha Wolf, quien fue el sécond de Bane, subió eufórico y cargó en hombros a su hermano.