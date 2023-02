Keiji Mutoh reveló durante la entrega de los premios K-1 que se había desgarrado un músculo del muslo durante la última lucha de Great Muta.

El 1 de febrero se llevó a cabo la premiación anual del K-1 Group Japan, los “K-1 Awards 2022” y los luchadores de NOAH, Keiji Mutoh, Kaito Kiyomiya y Yoshiki Inamura, fueron invitados como presentadores.

A ellos correspondió entregar el Premio al Espíritu combativo a los peleadores KANA y Toma Kuroda. Llamó la atención que Mutoh estuvo en el escenario sentado en una silla, por la lesión en la pierna.

Posteriormente salió en silla de ruedas, empujado por Kiyomiya. Entonces fue cuestionado por los medios de comunicación presentes, quienes mostraron su preocupación, ya que está muy cercana la función de retiro. Mutoh no pudo ocultar una evidente mueca de dolor en su rostro.

Voy a tener un buen combate, pero tuve una lucha hace 10 días y me desgarré el muslo. Estoy en apuros, pero haré lo mejor que pueda.

Tengo desgarros en los isquiotibiales de ambas piernas. Tengo suerte de que no se hayan roto, pero me duele de todos modos. Han pasado 10 días desde que me lastimé, pero no se han curado en absoluto. Me siento mal, maldita sea. …

En realidad, estaba en mal estado antes de ir allí ese día. Tuve dolor de espalda. No sé qué lo desencadenó, pero estaba fuera de forma.

El dolor en mi rodilla es crónico y estoy acostumbrado, pero mis músculos tienen mucho dolor. Creo que ejerzo una tensión adicional en las articulaciones de la rodilla y la cadera al protegerlas…

Siento que los dioses de la lucha libre me han puesto a prueba. No sé qué hacer. Entreno solo la parte superior de mi cuerpo, pero también es muy difícil hacer eso. Me estresa. Estoy en el apuro más grande al final, y quiero extenderlo sólo un mes…