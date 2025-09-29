NOAH: Hiroshi Tanahashi hará equipo con Kaito Kiyomiya

Hiroshi Tanahashi, presidente y superestrella de New Japan Pro Wrestling, luchará en Pro Wrestling NOAH por invitación de as de la empresa, Kaito Kiyomiya.

► Tanahashi y Kiyomiya harán equipo

Durante la función «Destruction in Kobe 2025«, Hiroshi Tanahashi sostuvo un combate en mano a mano contra Great-O-Khan, al que venció tras casi ocho minutos de refriega.

Tras la batalla, Kaito Kiyomiya apareció repentinamente y subió al ring, para colocarse frente a Hiroshi Tanahashi. Kiyomiya tomó el micrófono y le habló directamente a Tanahashi.

Kiyomiya dijo:

Tanahashi-san, gracias por invitarme a tu evento ‘TANAHASHI JAM’. Pude sentir una vez más el peso de los 25 años de tu historia.. Hoy vengo con una última petición: Antes de que te retires, me gustaría que subieras una vez más al ring de NOAH. Permíteme presenciar una lucha más de Hiroshi Tanahashi en NOAH. La última vez estuvimos uno frente al otro, pero esta próxima ocasión me gustaría estar a tu lado y disfrutar de tu misma vista. Me gustaría que me acompañaras en el evento de NOAH en el Ryogoku Kokugikan el 11 de octubre. Muchas gracias.

En respuesta, Tanahashi le dio un apretón de manos, confirmando que ambos formarán equipo.

En el pasado, los dos luchadores han tenido momentos clave. En la lucha entre NJPW vs. NOAH en el Yokohama Arena en 2022, en «All Together Again» en el Ryogoku Kokigikan en 2023 y en «Tanahashi Jam» celebrado en Aichi en junio.

Para Tanahashi, quien se retirará en el Tokyo Dome el 4 de enero del próximo año, este combate tendrá un significado especial en su gira de despedida; mientras que para Kiyomiya, será un gran paso para allanar el camino dentro de su fulgurante carrera.