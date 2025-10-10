NOAH: HAYATA retiene en Monday Magic

Pro Wrestling NOAH presentó la primera función de la nueva temporada de «Monday Magic – Extreme Season«.

► «Monday Magic – Extreme Season»

Tal como se acostumbra en este tipo de eventos, se contó con la participación de invitados especiales en duelos inéditos.

Tatsumi Fujinami y LEONA hicieron su debut en Monday Magic superando a la dupla de Maybach Taniguchi y The Mummy. Tras la lucha, Fujinami encaró a The Mummy diciendo que ya sabía de quien se trataba, pero la Momia no reveló su identidad.

Marvelous y Marigold conrinuaron con su rivalidad y en esta ocasión se enfrentaron en duelo de tercias, Takumi Iroha, Mio Momono y Senka Akatsuki contra Utami Hayashishita, Mayu Iwatani y Seri Yamaoka. Tras 20 minutos de acciones, no hubo equipo vencedor.

En el turno estelar, HAYATA defendió por primera ocasión el Campeonato Hardcore GHC respondiendo al reto que hizo el experimentado Yuko Miyamoto de 666, en una batalla donde usaron varios implementos como armas.

Los resultados completos son:

NOAH «MONDAY MAGIC XTREME SEASON EP1», 06.10.2025

Shin-Kiba 1st Ring

1. 3 Way Tag Match: Titus Alexander y Starboy Charlie vencieron a Dragon Bane y Alpha Wolf y a Jack Morris y Danny Duggan (11:24) con la Big Ugly de Alexander sobre Duggan.

2. Tatsumi Fujinami y LEONA vencieron a Maybach Taniguchi y The Mummy (9:21) con un Dragon Sleeper de Fujinami sobre Taniguchi.

3. Kaito Kiyomiya, Galeno, Alejandro, Kai Fujimura y Harutoki vencieron a Eddie Vergara, Iker Navarro, Joey Torres, Nathan de Windt y Sito Sanchez (11:31) con un Shining Lancer de Kiyomiya sobre de Windt.

4. Takumi Iroha, Mio Momono y Senka Akatsuki vs. Utami Hayashishita, Mayu Iwatani y Seri Yamaoka – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

5. GHC Hardcore Title: HAYATA (c) venció a Yuko Miyamoto (15:11) por Pinfall defendiendo el título