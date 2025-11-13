NOAH: Hank y Tank se apoderan de cetro de parejas

Hank y Tank, de NXT, derrotaron a Masa Kitamiya y Takashi Sugiura para apoderarse del Campeonato de Parejas GHC.

Hank y Tank logran su primer título en Japón

Hank y Tank, excampeones de parejas de NXT, hicieron un impactante debut en NOAH el 26 de octubre en Kasukabe y anunciaron su reto por el Campeonato de Parejas GHC ese mismo día. El dúo TEAM 2000X, Kitamiya y Sugiura, quienes se habían coronado Campeones en Parejas en agosto, también aceptaron el reto.

Kitamiya y Sugiura lanzaron un ataque sorpresa, pero Hank y Tank, gracias a su trabajo en equipo, lograron defenderse. Desataron una serie de Deadly Drives dobles y luego aplicaron un body press a Kitamiya. Sin embargo, Kitamiya tiró del pelo de Hank para tomar la iniciativa, y Tadasuke, intervino con un ataque con una silla metálica. Los campeones dominaron el ritmo. Hank y Tank lucharon con desesperación y finalmente tuvieron su oportunidad, pero el ataque en picada de Hank fue bloqueado por Yoshi Tatsu. Sugiura usó al réferi como escudo, creando una zona sin ley, y golpeó a los retadores con sillas metálicas, luego noqueó a Hank con un slam.

Sin embargo, el réferi estaba herido y tendido fuera del ring, por lo que la lucha continuó. Kitamiya amenazó al réferi mientras que Sugiura volvió a tomar una silla e intentó golpear a Hank, pero Tank se abalanzó sobre él y se la arrebató, lanzándolo por los aires con un latiste antes de contraatacar.

Tank entonces realizó un movimiento audaz, estrellando a Hank contra Sugiura con un flapjack. Luego, usó un tope suicida para mantener a Kitamiya, Yoshi Tatsu y Tadasuke fuera del ring. Acto seguido, Hank lanzó a Sugiura con una espectacular Baba Bomb y le dio el relevo a Tank para un combo. Lo aplastó con un ataque corporal, seguido de un Collision Course, una combinación de llave de avalancha y castigo al hombro, para conseguir la cuenta de tres sobre Sugiura.

Hank y Tank se alzaron con el Campeonato de Parejas GHC por primera vez. Antes de que pudieran disfrutar de la victoria, apareció sobre el ring otro dúo. Era «Maruken», el equipo de Marufuji y Kenoh, quienes tenían el objetivo de retar por el título. Sin embargo, Masa Kitamiya exigió la revancha.

Los campeones determinaron que ambos equipos se enfrentarán para definir a sus retadores.