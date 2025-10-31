NOAH: Hank y Tank, retadores a título de parejas GHC

Los luchadores de NXT, Hank Walker y Tank Ledger,son oficialmente retadores al Campeonato de Parejas GHC, en poder de Takashi Sugiura y Masa Kitamiya.

Promotional poster for a wrestling championship match displays four wrestlers: Masa Kitamiya with intense expression and muscular build on the left, Takashi Sugiura hooded and smiling on the far left, Hank Walker bearded and grinning on the right, and Tank Ledger smiling confidently on the far right. The background features a dramatic fiery gradient with the NOAH logo and GHC Tag Team Championship title belt in the center. Text overlays indicate the event as STAR NAVIGATION 2025 on November 8 Saturday at Korakuen Hall, specifying the champions versus challengers matchup.

► Hank y Tank aspiran a un título en NOAH

La lucha quedó pactada para la función «Star Navigation 2025» que NOAH realizará el 8 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall.

Hank y Tank debutaron en NOAH en el evento de Kasukabe del 26 de octubre donde derrotaron a los mexicanos Dragon Bane y Alpha Wolf. Posteriormente, Hank y Tank encararon a Takashi Sugiura y Masa Kitamiya, actuales monarcas de Parejas GHC y lanzaron su desafío.

En medio de ese reto, ambas duplas terminaron golpeándose. Entonces Masa Kitamiya, en calidad de presidente de los luchadores, designó la fecha y sede de ese encuentro. La función del Korakuen Hall contará con un total de ocho luchas. El evento principal será el duelo por el Campeonato de Peso Completo GHC entre el campeón KENTA y el retador Yoshiki Inamura, y la semifinal será por el Campeonato de Parejas GHC.

Previo a ese choque, el 1 de noviembre en Ageo, Masa Kitamiya y Tank sostendrán un combate preludio en mano a mano; mientras que Hank se aliará con Yoshiki Inamura en una lucha de parejas contra KENTA y Ulka Sasaki.

 

