NOAH: Hank y Tank, retadores a título de parejas GHC

Los luchadores de NXT, Hank Walker y Tank Ledger,son oficialmente retadores al Campeonato de Parejas GHC, en poder de Takashi Sugiura y Masa Kitamiya.

► Hank y Tank aspiran a un título en NOAH

La lucha quedó pactada para la función «Star Navigation 2025» que NOAH realizará el 8 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall.

Hank y Tank debutaron en NOAH en el evento de Kasukabe del 26 de octubre donde derrotaron a los mexicanos Dragon Bane y Alpha Wolf. Posteriormente, Hank y Tank encararon a Takashi Sugiura y Masa Kitamiya, actuales monarcas de Parejas GHC y lanzaron su desafío.

En medio de ese reto, ambas duplas terminaron golpeándose. Entonces Masa Kitamiya, en calidad de presidente de los luchadores, designó la fecha y sede de ese encuentro. La función del Korakuen Hall contará con un total de ocho luchas. El evento principal será el duelo por el Campeonato de Peso Completo GHC entre el campeón KENTA y el retador Yoshiki Inamura, y la semifinal será por el Campeonato de Parejas GHC.

Previo a ese choque, el 1 de noviembre en Ageo, Masa Kitamiya y Tank sostendrán un combate preludio en mano a mano; mientras que Hank se aliará con Yoshiki Inamura en una lucha de parejas contra KENTA y Ulka Sasaki.