Desde el Osaka Edion Arena, Pro Wrestling NOAH presentó su magno evento “Great Voyage 2023 in Osaka” donde se expusieron tres títulos.

► “Great Voyage 2023 in Osaka”

En confrontación de cuatro contra cuatro, Kongo (Hi69, Katsuhiko Nakajima, Masakatsu Funaki y Shuji Kondo) se impusieron a AMAKUSA, El Hijo del Dr. Wagner Jr., Naomichi Marufuji y Ninja Mack. Fue Hi69 quien dio la victoria a su equipo, rindiendo a AMAKUSA, lo que aprovechó para desafiarlo por el Campeonato de Peso Jr. GHC.

Luego de siete años, El Desperado reapareció en NOAH, esta vez haciendo equipo por primera vez con NOSAWA Rongai para imponerse a YO-HEY y Seiki Yoshioka. Al término de la lucha Despy abrazó a NOSAWA, quien muy pronto se retirará.

Siguió otro choque de parejas donde Kongo (Kenoh y Manabu Soya) superaron a GLG (Anthony Greene y Jake Lee) El duelo giró en el primer choque que tuvieron Kenoh y Jake Lee, quienes de inmediato se atacaron con agresividad.

El mexicano enmascarado Dralístico regresó a Japón luego de cuatro años e hizo su debut con NOAH en una batalla en mano a mano contra Atsushi Kotoge. Esta fue una dura refriega, con el apoyo del público local, Kotoge tomó la delantera, pero Dralístico respondió con una patada a la cara que paró en seco a su rival y a partir de entonces dirigió la ofensiva final, que culminó con Canadian Destroyer y Dragon Operation

Daiki Inaba y Masa Kitamiya doblegaron a Satoshi Kojima y Takashi Sugiura para proclamarse como nuevos poseedores del Campeonato de Parejas GHC como los monarcas 63 en la historia del título. Kenoh y Manabu Soya desafiaron a los nuevos campeones.

Nueve días antes de la confrontación final de Keiji Mutoh, Tetsuya Naito hizo una aparición sorpresiva y encaró al legendario luchador, que se encontraba en la mesa de comentaristas.

En el turno semifinal, Yoshinari Ogawa y Eita defendieron por primera vez el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC contra Junta Miyawaki y Alejandro, quien lució una máscara que tenía aberturas que por momentos mostraron su rostro.

Tras casi cuatro meses de ausencia por lesión de hombro, HAYATA reapareció sobre el ring a lado de Chris Ridgeway y encararon a los campeones, especialmente contra Ogawa a quien reclamaron dejar Stinger y ahora los enfrentarán como retadores.

En la lucha principal, Kaito Kiyomiya enfrentó a Jack Morris exponiendo por cuarta vez el Campeonato de Peso Completo GHC. Morris era el tercer británico y el primer escocés en desafiar por la corona. Fue una lucha muy reñida entre dos jóvenes luchadores que conforman la nueva generación de NOAH. Sin embargo, Kiyomiya hizo valer su condición de campeón y terminó imponiéndose.

Kaito Kiyomiya celebraba su victoria, cuando intempestivamente subió al ring Kazuchika Okada y lo golpeó con un Rainmaker. Tras eso, aceptó la lucha contra Kiyomiya en el Tokyo Dome y declaró la guerra a los aficionados de NOAH.

Los resultados completos son:

NOAH “GREAT VOYAGE 2023 IN OSAKA”, 12.02.2023

Osaka Edion Arena

Asistencia: 2,092 Espectadores

1. Mohammed Yone y Akitoshi Saito vencieron a Kinya Okada y Taishi Ozawa (7:05) con un Muscle Buster de Yone sobre Ozawa.

2. Chris Ridgeway y Daga derrotaron a Tadasuke y Hajime Ohara (6:09) con un Magnum de Daga sobre Tadasuke.

3. Kazuyuki Fujita, Hideki Suzuki y& Timothy Thatcher vencieron a Masato Tanaka, Masaaki Mochizuki y Yoshiki Inamura (13:45) con un Flying Cross Armbreaker de Suzuki sobre Inamura.

4. Masakatsu Funaki, Katsuhiko Nakajima, Shuji Kondo y Hi69 derrotaron a Naomichi Marufuji, Hijo de Dr. Wagner Jr., AMAKUSA y Ninja Mack (12:17) con un Michinoku Driver γ de Hi69 sobre AMAKUSA.

5. El Desperado y NOSAWA Rongai vencieron a YO-HEY y Seiki Yoshioka (15:57) con la Pinche Loco de Desperado sobre Yoshioka.

6. Kenoh y Manabu Soya derrotaron a Jake Lee y Anthony Greene (12:09) con un Jumping DDT de Soya sobre Greene.

7. Dralistico venció a Atsushi Kotoge (13:18) con un Dragon Operation.

8. GHC Tag Team Title: Masa Kitamiya y Daiki Inaba derrotaron a Takashi Sugiura y Satoshi Kojima (c) (17:04) con un Decapitation Prison Hold de Kitamiya sobre Kojima – conquistando el título

9. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinari Ogawa y Eita (c) vencieron a Junta Miyawaki y Alejandro (19:10) con la Imperial Uno de Eita sobre Alejandro defendiendo el título

10. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya (c) derrotaron a Jack Morris (19:11) con un Modified Shining Wizard defendiendo el título