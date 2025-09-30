NOAH: Go Shiozaki deja la empresa

Pro Wrestling NOAH dio a conocer que el luchador japonés Go Shiozaki dejará la empresa a partir del 30 de septiembre.

► Go Shiozaki decidió terminar su relación laboral con NOAH

El veterano luchador, que había estado activo como símbolo de la organización bajo el lema «I AM NOAH», dejará la empresa el 30 de septiembre. Según la organización, tras recibir una solicitud del propio Shiozaki y después de conversaciones, el contrato fue rescindido.

NOAH: Go Shiozaki fuera de acción por lesión

Go Shiozaki hizo su debut en NOAH en 2004 y fue el compañero final del fallecido Mitsuharu Misawa, y se esperaba que fuera un candidato a as desde una etapa temprana. Sin embargo, en 2012 dejó la empresa para adherirse a AJPW, aunque más tarde se reincorporó a NOAH en 2016.

A princios de enero, Go Shiozaki se lesionó una rodilla, que le mantuvo ausente durante un largo periodo de tiempo, retornando en agosto. Desafortunadamente, quedó relegado del torneo N-1 Victory 2025 al perder su lucha de selección.

CyberFight, la empresa matriz dueña de NOAH, fue la encargade de difundir un comunicado por la repentina partida de Go Shiozaki. Hasta el momento no hay planes para una ceremonia de despedida o una lucha final, lo que hace que su salida del la empresa del Arca sea extremadamente repentina.

El comunicado de CyberFight dice lo siguiente:

Anuncio de vencimiento del contrato de Go Shiozaki Tras una solicitud de Go Shiozaki y luego de varias conversaciones, hemos decidido no renovar su contrato con CyberFight Inc./Pro Wrestling NOAH al final de su vigencia, el cual concluye al término del mes de septiembre. Nos disculpamos sinceramente con todos los fans y las personas involucradas por cualquier inquietud o inconveniente que esto pueda haber causado, y agradecemos su comprensión y cooperación.

Entre su palmarés está la conquista en cinco ocasiones del Campeonato de Peso Completo GHC; además en siete veces tuvo el Campeonato de Parejas GHC (con diferentes compañeros); además de la Triple Corona de AJPW. Actualmente poseé el Campeonato Mundial de Peso Completo Zero1.