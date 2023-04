NOAH: Go Shiozaki anuncia su retorno

El luchador japonés Go Shiozaki apareció tras siete meses de ausencia por lesión y anunció su regreso a los encordados.

► Shiozaki vuelve tras recuperarse de una lesión.

Fue en el curso de la función “Green Journey 2023 in Sendai” cuando Shiozaki, el ex monarca de peso completo GHC, subió por primera vez al ring desde septiembre de 2022, para anunciar que estaba de regreso tras tomarse un tiempo para rehabilitarse de una probable lesión en el hombro.

La lucha de regreso de Shiozaki ya está programado para el 4 de mayo en el Ryogoku Sumo Hall durante el evento “Majestic 2023”. Formará equipo con Kaito Kiyomiya y Yoshiki Inamura para enfrentar a Kenoh, Katsuhiko Nakajima y Manabu Soya de Kongo.

La reaparición de Go Shiozaki no podía ser más oportuna, ya que está próximo el evento interpromocional de NOAH con NJPW y AJPW, “All Together Again”, a celebrarse el 9 de junio.

Por su rehabilitación, Shiozaki, uno de los luchadores emblemáticos de NOAH, se perdió Wrestle Kingdom 17 en enero, donde se enfrentaron los talentos de NJPW contra NOAH; así como la lucha de retiro de Keiji Mutoh, uno de sus más grandes oponentes, en febrero.

Shiozaki, quien siempre se ha considerado como un luchador hecho 100% en NOAH y uno de los que encarnan el sentido de la empresa, vuelve ahora que al empresa está bajo el dominio de un grupo de extranjeros (GLG) comandados por Jake Lee.