NOAH: Galeno se impone a Jack Morris

El Lives NAGOYA fue el recinto desde donde Pro Wrestling NOAH presentó su función «Sunny voyage 2025«.

► «Sunny Voyage 2025»

Eita sigue con buen paso y en esta ocasión se unió a Ulka Sasaki para dominar a Manabu Soya y Shuji Kondo.

La sociedad de Naomichi Marufuji, Kenoh y Junta Miyawaki rindió frutos tras dominar a Kaito Kiyomiya, Harutoki y Kai Fujimura.

Los luchadores de NXT, Charlie Dempsey y Harlem Lewis se presentaron enfrentándose en un mano a mano donde Demsey fue el triunfador.

En la semifinal, Team 2000X (. Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke) no tuvo miramientos ante Atsushi Kotoge, Hajime Ohara y AMAKUSA.

En la batalla estelar, el mexicano Galeno logró la cuarta defensa del Campeonato Nacional GCH terminando con las aspiraciones de Jack Morris de volver apoderarse del cinturón rojo. Tras el combate, Morris reconoció la superioridad del monarca y lo abrazó en señal de respeto. A continuación, el también mexicano Dragon Bane subió al ring y lanzó su desafío.

Los resultados completos son:

NOAH «SUNNY VOYAGE 2025», 04.10.2025

Lives NAGOYA

402 Espesctadores

1. Alejandro venció a Black Menso~re (6:45) con la Zero Gravity.

2. Ulka Sasaki y Eita vencieron a Manabu Soya y Shuji Kondo (8:40) con la Imperial Uno de Eita sobre Kondo.

3. Dragon Bane, Alpha Wolf y HAYATA vencieron a Daga, Tetsuya Endo y Daiki Odashima (10:55) con una Reverse Frankensteiner de Bane sobre Endo.

4. Naomichi Marufuji, Kenoh y Junta Miyawaki vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki y Kai Fujimura (11:59) cuando Marufuji colocó espladas planas a Fujimura tras la Maruken.

5. Charlie Dempsey venció a Harlem Lewis (13:49) con un Regal Stretch.

6. Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke vencieron a Atsushi Kotoge, Hajime Ohara y AMAKUSA (4:20) con un Strangle Hold γ de Kitamiya sobre Ohara.

7. GHC National Title: Galeno (c) venció a Jack Morris (19:28) con un Galeno Special defendiendo el título.