NOAH: Galeno se impone a Jack Morris

por

El Lives NAGOYA fue el recinto desde donde Pro Wrestling NOAH presentó su función «Sunny voyage 2025«.

Imagen

► «Sunny Voyage 2025»

Eita sigue con buen paso y en esta ocasión se unió a Ulka Sasaki para dominar a Manabu Soya y Shuji Kondo.

Eita and Kondo in a wrestling ring. Eita is mid-air, delivering a high kick to Kondo. Both wear colorful wrestling attire with fringed pants and boots. The ring has black ropes and a marked mat.

La sociedad de Naomichi Marufuji, Kenoh y Junta Miyawaki rindió frutos tras dominar a Kaito Kiyomiya, Harutoki y Kai Fujimura.

Kenta Kobashi and Marufuji Naomichi holding a sign reading "MARUFUJI NAOMICHI" in a wrestling ring. Kenta Kobashi wears red and white pants with intricate designs, and Marufuji Naomichi wears similar red and white pants. Another wrestler in mid-air performs a jump, wearing red and white attire. A wrestler in colorful attire lies on the ring floor, and another wrestler in red and white pants is in a dynamic pose.

Los luchadores de NXT, Charlie Dempsey y Harlem Lewis se presentaron enfrentándose en un mano a mano donde Demsey fue el triunfador.

Charlie Dempsey with curly blonde hair applying a submission hold on an opponent in a wrestling ring. The opponent, wearing red and black wrestling gear, is on the mat with Dempsey gripping his head and neck. Red and white ring posts with text are visible in the background.

En la semifinal, Team 2000X (. Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke) no tuvo miramientos ante Atsushi Kotoge, Hajime Ohara y AMAKUSA.

KENTA holding a piece of paper with Japanese text, extending his arm toward another person. The other person, wearing a sleeveless black shirt, has long hair and is reaching out with a wrapped wrist. Both individuals are in a wrestling ring setting.

En la batalla estelar, el mexicano Galeno logró la cuarta defensa del Campeonato Nacional GCH terminando con las aspiraciones de Jack Morris de volver apoderarse del cinturón rojo. Tras el combate, Morris reconoció la superioridad del monarca y lo abrazó en señal de respeto. A continuación, el también mexicano Dragon Bane subió al ring y lanzó su desafío.

Galen Morris mid-air performing a wrestling move, wearing white and red attire with knee pads. Another image shows Galen Morris and an opponent in black and purple attire shaking hands in a wrestling ring, both wearing masks and athletic gear. A third wrestler in white and red attire with a mask stands nearby, holding a championship belt.

Los resultados completos son:

NOAH «SUNNY VOYAGE 2025», 04.10.2025
Lives NAGOYA
402 Espesctadores

1. Alejandro venció a Black Menso~re (6:45) con la Zero Gravity.
2. Ulka Sasaki y Eita vencieron a Manabu Soya y Shuji Kondo (8:40) con la Imperial Uno de Eita sobre Kondo.
3. Dragon Bane, Alpha Wolf y HAYATA vencieron a Daga, Tetsuya Endo y Daiki Odashima (10:55) con una Reverse Frankensteiner de Bane sobre Endo.
4. Naomichi Marufuji, Kenoh y Junta Miyawaki vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki y Kai Fujimura (11:59) cuando Marufuji colocó espladas planas a Fujimura tras la Maruken.
5. Charlie Dempsey venció a Harlem Lewis (13:49) con un Regal Stretch.
6. Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke vencieron a Atsushi Kotoge, Hajime Ohara y AMAKUSA (4:20) con un Strangle Hold γ de Kitamiya sobre Ohara.
7. GHC National Title: Galeno (c) venció a Jack Morris (19:28) con un Galeno Special defendiendo el título.

 

 

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos