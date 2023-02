Pro Wrestling NOAH celebró la firma pública de los contratos para los duelos titulares y la lucha especial para “Great Voyage 2023 in Osaka”.

► Se firmaron los contratos para las luchas de campeonato

El mexicano Dralístico ya se encuentra en Japón y en esta última conferencia ante los medios, señaló que ante Atsushi Kotoge mostrará que clase de luchador es y sabe que no será fácil ante Atsushi Kotoge, quien contará con el apoyo del público ya que es oriundo de Osaka.

Por su parte, Kotoge señaló que se siente honrado de enfrentar a un estupendo luchador, del que siente su aura de grandeza.

Junta Miyawaki y Alejandro se declararon listos para la disputa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC. Los retadores confían en su juventud y fortaleza para salir bien librados ante Eita y Yoshinari Ogawa.

Takashi Sugiura y Satoshi Kojima y Masa Kitamiya y Daiki Inaba se encararon a gritos en la firma por el contrato del Campeonato de Parejas GHC. Se vislumbra que será una confrontación intensa. Los retadores señalaron que son el futuro de la división y harán todo por demostrarlo.

Finalmente, Kaito Kiyomiya y Jack Morris tuvieron su último frente a frente antes de la lucha por el máximo cetro de NOAH. Kiyomiya siente una gran emoción de enfrentar a un rival joven y que a base de esfuerzo se ha ganado un lugar en la empresa y ahora tiene el suficiente valor de retarlo. En contra parte, Morris sabe que llegó a un circuito competitivo y su objetivo principal es tener un título, ahora tiene la oportunidad y no la desaprovechará.

Recordando el cartel:

NOAH “GREAT VOYAGE 2023 IN OSAKA”, 12.02.2023

Osaka Edion Arena

1. Mohammed Yone, Akitoshi Saito y Super Crazy vs. Kinya Okada, Yasutaka Yano y Taishi Ozawa

2. Chris Ridgeway y Daga vs. Tadasuke y Hajime Ohara

3. Kazuyuki Fujita, Hideki Suzuki y Timothy Thatcher vs. Masato Tanaka, Masaaki Mochizuki y Yoshiki Inamura

4. Naomichi Marufuji, Hijo de Dr. Wagner Jr., AMAKUSA y Ninja Mack vs. Masakatsu Funaki, Katsuhiko Nakajima, Shuji Kondo y Hi69

5. El Desperado y NOSAWA Rongai vs. YO-HEY y Seiki Yoshioka

6. Kenoh y Manabu Soya vs. Jake Lee y Anthony Greene

7. Atsushi Kotoge vs. Dralistico

8. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinari Ogawa y Eita (c) vs. Junta Miyawaki y Alejandro

9. GHC Tag Team Title: Takashi Sugiura y Satoshi Kojima (c) vs. Masa Kitamiya y Daiki Inaba

10 GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya (c) vs. Jack Morris