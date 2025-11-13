NOAH: Es oficial, Yoshiki Inamura vs Kaito Kiyomiya en Cross Over 2025

Pro Wrestling NOAH confirmó que Yoshiki Inamura hará la primera defensa del Campeonato de Peso Completo GHC ante Kaito Kiyomiya.

► Definida la primera defensa titular de Inamura

El fin de semana pasado, Yoshiki Inamura cumplió su promesa de derrotar a KENTA y apoderarse del Campeonato Peso Completo GHC en el evento principal del evento «Star Navigation 2025» en el Tokyo Korakuen Hall.

Tras celebrar el resultado, Yoshiki Inamura tomó el micrófono para lanzar un reto a Kaito Kiyomiya y lo invitó a ser su primer retador por el título. Inamura explicó que hace un año, Kiyomiya le impidió llegar a la cima tras el regreso de su viaje a Inglaterra.

Yoshiki Inamura comentó que necesita esta victoria para comenzar por completo este nuevo capítulo de su historia. Kiyomiya aceptó e indicó que tendrá el impulso de su lado y que llegará a su evento de aniversario como Campeón de Peso Completo GHC.

Pro Wrestling NOAH anunció oficialmente que la lucha por el Campeonato de Peso Completo GHC tendrá lugar el 21 de noviembre en el evento «Cross Over 2025» en el Tokyo Korakuen Hall. Probablemente será la última ocasión en 2025 que se exponga el cetro, ya que volverá a jugarse al inicio del siguiente año.