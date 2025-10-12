NOAH: Daga y Odashima campeones tras vencer a Los Golpeadores

El luchador mexicano Daga comandó a su joven compañero Daiki Odashima para proclamarse nuevos poseedores del Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC.

► Nuevos campeones de parejas junior

Esto sucedió en el curso del magno evento «Wrestle Odyssey 2025» que NOAH presentó en Ryogoku Kokugikan de Tokio, donde se disputaron varios campeonatos.

Odashima es un novato con solo un año de experiencia, por lo que este logro resultó algo impresionante. Junto a Daga, compitió por el Campeonato de Parejas Junior GHC por primera vez, derrotando a los «campeones absolutos» Bane y Wolf para asegurar su primer título.

Se esta manera, Odashima cumplió su sueño de convertirse en luchador de NOAH. Desde su debut en septiembre del año pasado, su actitud seria y sus movimientos, que demostraron su potencial, le han ganado el apoyo del público. Para ello contó con la guía de Daga, un luchador altamente calificado que se intersó por Odashima; po él dejó al Team 2000X para apoyarlo por completo, enfrentándose a los campeones reinantes, los hermanos mexicano «Los Golpeadores», Bane y Wolf, en el gran escenario de Ryogoku.

Odashiima se entusiasmó desde el principio de la lucha, ya que el público coreaba su nombre. Él y Bane se enfrascaron en una trepidante batalla por el liderato, más que igualada, que rápidamente calentó la arena. Los hermanos campeones atacaron a Odashima, obligándolo a una batalla en solitario, pero él escapó fácilmente por sí solo.

Conforme transcurría la lucha Odashima sucumbió al poderoso trabajo en equipo de los enmascarados, pero los movimientos dedicados de Daga lo ayudaron a retomar rumbo. Con un rápido trabajo en equipo, Odashima dominó a Wolf con el Spinning Hell Olympics Part 1, aprovechando la oportunidad, y enseguida desató un Dead End.

Wolf entonces cambió la situación y pasó a la ofensiva con grandes movimientos, conectando una powerbomb seguida de un rodillazo, pero Daga intervino de nuevo. Bane los separó con una llave dormilona, ​​y Wolf intentó rematar a Odajima con un Wolf Driver. Sin embargo, Daga se deshizo de Bane y le asestó una patada. Con Wolf desequilibrado, Odajima usó toda su fuerza para inmovilizarlo y conseguir una dramática cuenta de tres.

Daga y Daiki Odashi celebraron con gran alegría su victoria, para el mexicano es la segunda ocasión que logra este título. La primera fue en 2023 llevando como pareja al inglés Chris Ridgeway. Odashima es ahora el monarca más joven de la historia, y el que logra un título a tan poco tiempo de su debut.

Daiki Odashima se mostró profundamente agradecido con Daga tras bambalinas, señalando:

No sé qué es, pero lo di todo y ahora tengo el cinturón gracias a ti. Por eso puedo decirlo con seguridad. ¡Soy el futuro de NOAH! Como campeón, seré quien lidere el futuro.