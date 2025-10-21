NOAH: Daga fuera de acción por lesión

Pro Wrestling NOAH dio a conocer que el luchador mexicano Daga, actual poseedor del Campeonato de Parejas Jr. GHC (junto con Daiki Odashima) se encuentra lesionado.

► Daga sufre de una lesión en la rodilla izquierda

De acuerdo con NOAH, Daga presenta una sinovitis en la rodilla izquierda. La sinovitis es una inflamación de la membrana sinovial, que recubre las articulaciones como la rodilla, el hombro o el tobillo. Sus síntomas principales son dolor, hinchazón, enrojecimiento y calor en la zona afectada.

El tratamiento varía según la causa y puede incluir reposo, aplicaciones de frío y calor, medicamentos antiinflamatorios, fisioterapia y, en casos graves, inyecciones de corticoides o cirugía.

Como medida preventiva, NOAH decidió que Daga quedara fuera de dos eventos de octubre, el que tuvo lugar hoy en Hodoyaga y el del 26 de octubre en Saitama.

Daga está contemplado para competir en el nuevo torneo de pesos junior de eliminación directa de NOAH, el Jr. Grand Prix 2025; donde se enfrentará a Tadasuke en la primera ronda. El torneo se llevará a cabo el mes de noviembre, por lo que esperamos que Daga se restablezca con prontitud.