NOAH: Daga deja Team 2000X y establece alianza

En una decisión inesperada, el luchador mexicano Daga, abandonó el TEAM 2000X para unirse a Daiki Odashima y competir por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC.

► Daga tiene nuevos objetivos

NOAH celebró la jornada conclusiva del torneo «N-1 Victory 2025» en el Korakuen Hall de Tokio el 23 de septiembre. En esa función, Daga tuvo una lucha por equipos y luego se enfrentó a Yoshi Tatsu en un duelo en mano a mano.

En los dos combates de ese día, el Equipo 2000X, compuesto por Daiki Odashima y HAYATA, contra Daga y Takashi Sugiura, perdió por descalificación tras la intervención del mánager Yoshi Tatsu. Sin embargo, mientras Yoshi Tatsu y Sugiura seguían atacando al equipo contrario, Daga, quien supuestamente era su compañero, los detuvo. Luego, sacó a Yoshi Tatsu y a los demás del ring y rescató a Odashima.

Ya en la entrevista tras la lucha, Daga declaró;

¿Por qué quieres golpear a Young Boy? Porque es mi chico. , y declaró mu separación de Yoshi Tatsu diciendo: «¡Yoshi Tatsu, te odio!. Luego derrotó a Yoshi Tatsu con un chokeslam en un combate de emergencia.

Posteriormente, en el turno semifinal, se puso en juego el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC, donde los campeones reinantes, Dragon Bane y Alpha Wolf, defendieran con éxito su título por cuarta vez. A continuación Daga y Daiki Odashima subieron al ring para lanzar su reto.

Daga declaró:

Ustedes son el mejor equipo del mundo y han traído el futuro de NOAH. Odashima quiere llegar a la cima de NOAH más que nadie. Por lo que queremos desafiarlos por ese cinturón. La próxima vez en Ryogoku. Próximos retadores, Daiki y Daga. A partir de hoy abriré un camino a Daiki para que se convierta en campeón. Mi misión será ayudar a Daiki, quien es el futuro de NOAH, a ganar el cinturón. Por eso, definitivamente le quitaremos el cinturón a Golpeadores.

Los monarcas reinantes aceptaron el nuevo desafío y más tarde NOAH oficializó el encuentro titular en el Ryogoku Kokugikan el 11 de octubre.

Con la repentina unión de Daga y Odashima, los aficionados están emocionados de ver qué tipo de torbellino crearán en la escena de equipos de peso junior.