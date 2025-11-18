NOAH: Choque de hermanos mexicanos en función de Año Nuevo

Pro Wrestling NOAH confirmó la primera lucha de campeonato que tendrá lugar para «The New Year 2026«, magna función con la que arrancará actividades del nuevo año.

► Es oficial, disputa por el Campeonato Nacional GHC para NOAH New Year 2026

La función tendrá lugar el 1 de enero de 2026 en el Nippon Budokan de Tokio y marcará el arranque de actividades del nuevo año.

El primer duelo confirmado es una lucha por el Campeonato Nacional GHC donde el actual monarca, el mexicano Dragon Bane enfrentará a su hermano y compañero de equipo en Los Golpeadores, Alpha Wolf.

Los hermanos llevan bastante tiempo trabajando en Japón, donde se han consolidado como un equipo fuerte dentro de la división de peso junior donde ya fueron monarcas de parejas. Pero fue a mediados de octubre cuando Bane se animó a desafiar a Galeno y terminó con su reinado de poco más de seis meses, siendo su primer título individual dentro de NOAH.

A un mes de hazaña, se anunció que su primera defensa titular será justamente un enfrentamiento contra su hermano Alpha Wolf. Sin duda será un choque interesante, entre dos gladiadores que se conocen a la perfección, por lo que el pronóstico de esta lucha es reservado.