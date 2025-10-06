NOAH: Cartel Wrestle Odyssey, KENTA vs Masa Kitamiya

Pro Wrestling NOAH reveló el cartel completo para su magno evento «Wrestle Odyssey» que celebrará en el Tokyo Ryogoku Kokugikan.

► «Wrestle Odyssey» Cartel Completo

El Ryogoku Kokugikan se engalanará con la presencia de NOAH que ofrecerá nueve luchas, tres de ellas de campeonato, así como varios choques especiales donde se incluye la participación de los talentos de NXT, la aparición especial de Shun Skywalker de Dragon Gate; así como la del independiente Minoru Suzuki, así como el esperado combate de Hiroshi Tanahashi junto con Kaito Kiyomiya.

Hablando de este choque, quedaron definidos los rivales de los dos ases. Sus adversarios serán Naomichi Marufuji y el beligerante Kenoh.

Los Golpeadores (Dragon Bane y Alpha Wolf) expondrán por quinta vez en su segundo reinado, el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC enfrentando a su compatriota Daga, quien se aliará con el joven sensación Daiki Odashima.

Tras realizar su primera defensa titular en el evento NJPW «Destruction», Hiromu Takahashi pondrá en juego el Campeonato de Peso Jr. GHC ante Eita, quien ha prometido traer el cinturón de vuelta a NOAH.

En el turno principal, KENTA expondrá el Campeonato de Peso Completo GHC contra el ganador del torneo N-1 VICTORY 2025, Masa Kitamiya. Será la segunda ocasión que KENTA pone en disputa su cetro.

El cartel completo queda así:

NOAH «WRESTLE ODYSSEY», 11.10.2025

Tokyo Ryogoku Kokugikan

1.- Junta Miyawaki vs. Kai Fujimura

2.- Galeno y Harutoki vs. Manabu Soya y Yuto Kikuchi

3.- NOAH vs. WWE/NXT: Jack Morris y Ulka Sasaki vs. Charlie Dempsey y Harlem Lewis

4.- Takashi Sugiura y Shun Skywalker c/ OZAWA vs. Tetsuya Endo y HAYATA

5.- GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Dragon Bane y Alpha Wolf (c) vs. Daga y Daiki Odashima

6.- Special Singles Match: Kazuyuki Fujita vs. Minoru Suzuki

7.- Special Tag Match: Hiroshi Tanahashi y Kaito Kiyomiya vs. Naomichi Marufuji y Kenoh

8.- GHC Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Eita

9.- GHC Heavyweight Title: KENTA (c) vs. Masa Kitamiya