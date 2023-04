NOAH: Cartel “Majestic 2023” Lee vs Marufuji

Con catorce combates, Pro Wrestling NOAH reveló el cartel completo para su gran función “Majestic 2023” a celebrar se el 4 de mayo en el Tokyo Ryogoku Kokugikan.

► Cartel “Majestic 2023”

Continuando con la presentación de lucha femenina, en esta ocasión NOAH contará con la participación de Maya Yukihi y SAKI enfrentando a Ryo Mizunami y Natsu Sumire.

El mexicano Rey Escorpión hará su debut con NOAH en un mano a mano contra su compatriota Dralístico.

Takashi Sugiura y Shuhei Taniguchi expondrán por primera vez el Campeonato de Parejas GHC ante los extranjeros Saxon Huxley y Timothy Thatcher.

HAYATA, el flamante monarca de Peso Jr. GHC, hará su primera defensa titular ante el espectacular Ninja Mack, quien retorna a Japón. Entre ambos gladiadores hay cuentas pendientes por saldar ya que Mack fue quien terminó el anterior reinado de HAYATA; en ese mismo duelo el japonés se lesionó del codo, lo que lo alejó unos meses de los cuadriláteros.

Hijo de Dr. Wagner Jr. hará la cuarte defensa del Campeonato Nacional GHC enfrentando al peligrosísimo Hideki Suzuki.

En el turno semifinal, Go Shiozaki retorna a la actividad, tras reponerse de una lesión, haciendo equipó con Kaito Kiyomiya y Yoshiki Inamura para enfrentar a la tercia de Kongo conformanda por Kenoh, Katsuhiko Nakajima y Manbu Soya.

Uno de los estandartes de NOAH, Naomichi Marufuji, tiene la misión de recuperar el Campeonato de Peso Completo GHC, de manos del foráneo Jake Lee, quien hará la segunda defensa del cetro.

El cartel completo queda así:

NOAH “MAJESTIC 2023”, 04.05.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

0. Welcome to Majestic 1: Mohammed Yone y Super Crazy vs. Akitoshi Saito y Taishi Ozawa

0. Welcome to Majestic 2: Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka vs. Xtreme Tiger y Lancelot

1. NOAH International vs. GLG: Sean Legacy, Stallion Rogers, Dragon Bane y Alpha Wolf vs. Jack Morris, Anthony Greene, YO-HEY y Tadasuke

2. New Freedom Battle: Maya Yukihi y SAKI vs. Sumire Natsu y Ryo Mizunami

3. NOAH Jr. vs. Kongo Jr.: AMAKUSA, Junta Miyawaki y Alejandro vs. Shuji Kondo, Hajime Ohara y Hi69

4. Continue to Challenge: Masa Kitamiya y Daiki Inaba vs. Kazuyuki Fujita y Masato Tanaka

5. GHC Martial Arts Rule: Masakatsu Funaki vs. Shinya Aoki

6. Deus Ex Machina: Yoshinari Ogawa y Chris Ridgeway vs. Eita y Daga

7. Juego de los Dioses: Dralistico vs. Rey Escorpion

8. GHC Tag Team Title – Keep Exploding: Takashi Sugiura y Shuhei Taniguchi (c) vs. Saxon Huxley y Timothy Thatcher

9. GHC Jr. Heavyweight Title – The Highest Peak: HAYATA (c) vs. Ninja Mack

10. GHC National Title – Global Standard: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Hideki Suzuki

11. Go Shiozaki Return Match – Back to Ring: Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya y Yoshiki Inamura vs. Kenoh, Katsuhiko Nakajima y Manabu Soya

12. GHC Heavyweight Title – Historical Crossroad: Jake Lee (c) vs. Naomichi Marufuji