El Osaka Edion Arena será el recinto que albergue la magna función de Pro Wrestling NOAH denominada “Great Voyage 2023 in Osaka”.

► “Great Voyage 2023 in Osaka”

Llama la atención que el evento contará con la participación de cuatro gladiadores mexicanos: Súper Crazy, Daga, Hijo de Dr. Wagner Jr. y Dralístico, poniendo en alto a la lucha libre mexicana.

Dralístico hará su gran debut en NOAH sosteniendo una confrontación individual contra Atsushi Kotoge.

La extraña sociedad de Eita y Yoshinari Ogawa harán la primera defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC contra Junta Miyakawi y Alejandro, dos jóvenes impetuosos y con hambre de triunfo.

Satoshi Kojima y Takashi Sugiura se presentarán para poner en disputa, por cuarta ocasión, el Campeonato de Parejas GHC, enfrentando a Masa Kitamiya y Daiki Inaba.

En el turno principal, se luchará por el Campeonato de Peso Completo GHC. Kaito Kiyomiya expondrá su cinturón por cuarta vez en su segundo reinado, respondiendo al desafío que hizo el escocés Jack Morris. Es la primera ocasión que Morris desafía por el máximo cetro de NOAH.

El cartel completo queda así:

NOAH “GREAT VOYAGE 2023 IN OSAKA”, 12.02.2023

Osaka Edion Arena

1. Mohammed Yone, Akitoshi Saito y Super Crazy vs. Kinya Okada, Yasutaka Yano y Taishi Ozawa

2. Chris Ridgeway y Daga vs. Tadasuke y Hajime Ohara

3. Kazuyuki Fujita, Hideki Suzuki y Timothy Thatcher vs. Masato Tanaka, Masaaki Mochizuki y Yoshiki Inamura

4. Naomichi Marufuji, Hijo de Dr. Wagner Jr., AMAKUSA y Ninja Mack vs. Masakatsu Funaki, Katsuhiko Nakajima, Shuji Kondo y Hi69

5. El Desperado y NOSAWA Rongai vs. YO-HEY y Seiki Yoshioka

6. Kenoh y Manabu Soya vs. Jake Lee y Anthony Greene

7. Atsushi Kotoge vs. Dralistico

8. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinari Ogawa y Eita (c) vs. Junta Miyawaki y Alejandro

9. GHC Tag Team Title: Takashi Sugiura y Satoshi Kojima (c) vs. Masa Kitamiya y Daiki Inaba

10 GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya (c) vs. Jack Morris