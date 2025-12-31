NOAH: Cartel completo «The New Year 2026″| Inamura vs OZAWA

Pro Wrestling NOAH confirmó la cartelera completa de su evento «The New Year 2026» en el Nippon Budokan de Tokio, el 1 de enero de 2026.

► Cartel «The New Year 2026»

NOAH comienza el nuevo año con una magna función que se ha vuelto una tradición, presentando duelos especiales y luchas de campeonato.

Daga y Daiki Odashima pondrán en juego el Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC a través de una triple amenaza donde intervendrán las duplas de Alejandro y Kai Fujimura y la de Eita y Shuji Kondo

El inglés Will Kroos expondrá por cuarta vez el Campeonato Atlas Progress, respondiendo al desafío que hizo su compatriota Saxon Huxley.

El Campeonato Nacional GHC estará en juego cuando el monarca reinante Dragon Bane defienda el cinturón contra Alpha Wolf en una lucha entre mexicanos y hermanos.

The Good Brothers (Karl Anderson y Luke Gallows) continúan su invasión en NOAH enfrentándose a Kaito Kiyomiya y Jack Morris en acción por equipos.

El Campeonato de Parejas GHC se defenderá cuando los campeones Kenoh y Naomichi Marufuji se enfrenten al equipo de Los Tranquilos de Japón, compuesto por BUSHI y un luchador misterioso, del que se ha especulado que será Tetsuya Naito. El Se ha especulado que el compañero misterioso de BUSHI será Tetsuya Naito, pero eso está por verse. El beligerante Kenoh declaró que les dará una paliza a BUSHI y al luchador misterioso.

La superestrella de NJPW, Hiromu Takahashi, expondrá por tercera vez el Campeonato de Peso Jr. GHC contra AMAKUSA. Éste último buscará devolver el cetro a NOAH e iniciar su tercer reinado.

En el turno estelar se disputará el Campeonato de Peso Completo GHC. El actual campeón, Yoshiki Inamura, defenderá el título por segunda vez contra el excampeón OZAWA. Éste se convirtió en un luchador clave en la escena de NOAH en 2025 y demostró su estatus de megaestrella. Una lesión en septiembre de 2025 arruinó su año de MVP, pero se ha recuperado y su objetivo es recuperar el cetro máximo.

Yoshiki Inamura regresó a NOAH en octubre de 2025 tras una larga estancia en WWE NXT. Inamura ganó el título en noviembre de 2025 al derrotar a KENTA por el codiciado campeonato. Durante la firma del contrato, la supuesta camaradería entre ambos se rompió cuando OZAWA vertió agua sobre la cabeza de Inamura, lo que provocó que Inamura lo empujara y casi se produjo una pelea.

El cartel completo queda así:

NOAH «THE NEW YEAR 2026», 01.01.2026

Tokyo Nippon Budokan

1. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title, 3 Way Match: Daga y Daiki Odashima (c) vs. Alejandro yKai Fujimura vs. Eita & Shuji Kondo 2

2. Black New Year: Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Tadasuke y Jun Masaoka vs. Kazuyuki Fujita, Minoru Suzuki, Shuhei Taniguchi y Junta Miyawaki

3. PROGRESS Atlas Title: Will Kross (c) vs. Saxon Huxley

4. Break the Silence: KENTA, Ulka Sasaki, Tetsuya Endo y HAYATA vs. Atsushi Kotoge, Mohammed Yone, Hajime Ohara y Hi69

5. GHC National Title: Dragon Bane (c) vs. Alpha Wolf

6. Special Tag Match ~ Invasion: Kaito Kiyomiya y Jack Morris vs. Karl Anderson y Luke Gallows

7. GHC Tag Team Title: Naomichi Marufuji y Kenoh (c) vs. XXXX y BUSHI

8. GHC Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. AMAKUSA

9. GHC Heavyweight Title: Yoshiki Inamura (c) vs. OZAWA