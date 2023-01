NOAH: Cartel completo “Great Muta Final”

Pro Wrestling NOAH dio a conocer el cartel completo para la función “Great Muta Final – Bye, bye”, con la que se despide el personaje The Great Muta, alter ego de Keiji Mutoh.

► La noche de los demonios

Además se informó sobre los rivales que enfrentará el demoniaco Muta junto con Sting y Darby Allin de AEW. Se trata de Naomichi Marufuji, AKIRA y Hakushi, personaje que utilizó Jinsei Shinzaki en el tiempo que estuvo en WWF.

Testigo de honor de esa batalla será The Great Kabuki.

Entre los invitados especiales estarán cuatro luchadoras, quienes dirimirán un choque de parejas. Saori Anou unirá fuerzas con Jungle Kyona para medirse contra Sumire Natsu y Maya Yukihi.

También se dará una confrontación bajo las reglas de artes marciales, entre Kazushi Sakuraba y Hideki Suzuki.

Último Dragon también estará presente en un combate de tercias, donde se asociará con AMAKUSA y Ninja Mack para luchar contra YO-HEY, Kzy y Dante Leon.

Los actuales monarcas de peso completo de NOAH (Kaito Kiyomiya, Takashi Sugiura, Satoshi Kojima e Hijo de Dr. Wagner Jr.) se acoplarán en un inédito equipo que chocará contra Kongo (Kenoh, Katsuhiko Nakajima, Masakatsu Funaki y Manabu Soya).

El cartel completo quedó así:

NOAH “GREAT MUTA FINAL “BYE-BYE””, 22.01.2023

Yokohama Arena

1. Welcome to bye bye: Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka vs. Hajime Ohara y Hi69

2. Who is the valkyrie?: Saori Anou y Jungle Kyona vs. Sumire Natsu y Maya Yukihi

3. BEST OF IRON MAN: Timothy Thatcher vs. Masaaki Mochizuki

4. This is Anarchy Time: Yoshinari Ogawa, Eita y NOSAWA Rongai vs. Junta Miyawaki, Alejandro y Yasutaka Yano

5. WRESTLING BATTLE CRY: Jake Lee, Jack Morris y Anthony Greene vs. Masa Kitamiya, Daiki Inaba y Yoshiki Inamura

6. GHC Martial Arts Rules: Kazushi Sakuraba vs. Hideki Suzuki

7. To rise sky high: Ultimo Dragon, AMAKUSA y Ninja Mack vs. YO-HEY, Kzy y Dante Leon

8. Champion’s Night: Kaito Kiyomiya, Takashi Sugiura, Satoshi Kojima e Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Kenoh, Katsuhiko Nakajima, Masakatsu Funaki y Manabu Soya

9. End of Nightmare: Great Muta, Sting y Darby Allin vs. Naomichi Marufuji, Hakushi y AKIRA