Tal como lo anunciara Katsuhiko Nakajima, arrancó "All Four Sides", la búsqueda del retador al Campeonato Nacional GHC. Fue en una competencia de eliminación directa.

► "All Four Sides" La búsqueda del retador al Campeonato Nacional GHC

En este torneo intervinieron 14 luchadores, sin restricciones de peso, lo que dio como resultado una serie de interesantes combinaciones. En una sola jornada se efectuaron los siete combates de la primera ronda, en el Club Citta Kawasaki y a puerta cerrada.

Mostrando displicencia, Shuhei Taniguchi se midió sin aplicarse a fondo a Seiya Morohashi. Su constitución física y su peso fueron factor determinante para que Taniguchi diera cuenta de su oponente, a pesar de la resistencia que opuso Morohashi.

Un impetuoso Seiki Yoshioka tampoco tuvo problemas ante Hao, a pesar de que su habilidades luchísticas son similares, con la diferencia de que Yoshioka es más contundente con el ataque con patadas.

Siguió un combate más técnico, entre Masa Kitamiya y Hajime Ohara, pero éste último usó su poderosa contundencia para rematar a su oponente en turno. Kitamiya es uno de los más interesados en enfrentar a Nakajima, uno de sus más odiados rivales desde sus épocas en Diamond Ring.

A pesar de que Atsushi Kotoge es más liviano de peso, fue su mayor experiencia la que prevaleció en su combate ante Yoshiki Inamura. Parecía que el fortachón Inamura se llevaría el encuentro, pero Kotoge lo sorprendió con una genialidad.

Durante la mayor parte del partido, Soya superó al novato, lanzando a Okada alrededor del ring de vez en cuando, pero ante todo esto, Okada se mantuvo firme hasta que Soya lo llevó al toque de espaldas-.

En una breve lucha, Mohammed Yone se hizo cargo de Rocky Kawamura. Con un alto contenido de comicidad, el encuentro fue el momento oportuno para evitar que el tedio se apoderara de los espectadores (a distancia).

Cerrando la primera ronda eliminatoria de "All Four Sides", René Dupree superó a Nioh. Dupree aprovechó su gran estatura y fortaleza para dominar la mayor parte del combate, aunque en un momento Nioh se escondió debajo del ring, Dupree fue a buscarlo, por lo que Nio lo emboscó. Pero esto no fue suficiente para salir bien librado.

Los resultados completos son:

NOAH "All Four Sides - GHC NATIONAL TITLE CONTENDERSHIP TOURNAMENT", 19.06.2020

NOAH Special Arena (Club Citta Kawasaki)

Sin Fans

1. GHC National Title Contendership Tournament - Round 1: Shuhei Taniguchi venció a Seiya Morohashi (6:37) con un Diving Body Press.

2. GHC National Title Contendership Tournament - Round 1: Seiki Yoshioka derrotó a Haoh (12:19) con un Crash Driver.

3. GHC National Title Contendership Tournament - Round 1: Masa Kitamiya venció a Hajime Ohara (14:46) con un Saito Suplex.

4. GHC National Title Contendership Tournament - Round 1: Atsushi Kotoge derrotó a Yoshiki Inamura (14:15) con la Buzzsaw Kick.

5. GHC National Title Contendership Tournament - Round 1: Manabu Soya venció a Kinya Okada (12:34) con un Scorpion Hold.

6. GHC National Title Contendership Tournament - Round 1: Mohammed Yone derrotó a Rocky Kawamura (8:17) con un Muscle Buster.

7. GHC National Title Contendership Tournament - Round 1: Rene Dupree venció a Nioh (7:26) con un Diving Elbow Drop.