El miembro del Salón de la Fama de WWE Kurt Angle ya reveló anteriormente que se está haciendo una película sobre su vida. Ahora «The Wrestling Machine» aclara que en realidad son dos ofreciendo también algunos detalles sobre ambos proyectos.

► Dos películas sobre Kurt Angle

“De hecho, no sé si sabías esto, pero se viene una película sobre la historia de mi vida. John (ber) me está ayudando un poco con el proyecto. Él me consiguió a los directores, Ian y Eshom Nelms. Estos directores son increíblemente talentosos; de hecho, fueron luchadores amateur, así que entienden mi deporte. Han dirigido películas como Fatman con Mel Gibson y Red Right Hand con Orlando Bloom. Han hecho muchas películas increíbles. Mi película será sobre un chico de las calles de Pittsburgh que supera adversidades, incluida una fractura de cuello, y termina ganando una medalla de oro olímpica. Se centra solo en mi historia olímpica, es mi historia en los Juegos Olímpicos.

«Va a tener un estilo parecido al de Rocky, con un toque de The Fighter y Iron Claw. Mis directores son tan talentosos que, por primera vez, estaré detrás de la cámara viendo cómo hacen su magia. Estoy ansioso por traer esta historia al mundo; creo que será una gran historia. La idea es hacer dos películas, lo cual es algo irónico. La primera trata sobre mi historia olímpica, y la segunda será sobre mi carrera en la lucha profesional. Primero haremos la primera, veremos cómo resulta, y luego haremos la otra. Había demasiado contenido para ponerlo todo en una sola película, así que decidimos separar las dos y hacer primero la primera y después, en el futuro, la segunda.

“Ya casi tenemos el guion listo; lo siguiente son los inversores, que esperamos conseguir sin problemas. Después, pasaremos al elenco. Probablemente empecemos a elegir al elenco en los próximos dos o tres meses. Estoy muy emocionado con eso, tengo a algunas personas en mente. No te voy a decir quiénes son, no quiero arruinar la sorpresa todavía, pero tenemos a mucha gente en mente para interpretar a mis familiares y también a mí mismo. Vamos a buscar nombres importantes, así que debería quedar muy bien.”