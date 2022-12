Ethan Page tiene otros roles en AEW además del de luchador. No a tiempo completo pero produjo un combate y también ha estado en alguna ocasión en la mesa de comentarios. Y no tiene la intención de dejar de hacerlo en el futuro, como señala en su reciente entrevista en Fightful, señalando al mismo tiempo que no va a continuar luchando por mucho tiempo. También le gusta la idea de atraer más miradas a la lucha libre a través de su canal de YouTube.

► Ethan Page quiere más en AEW

«No. Lo siento por los espectadores, cualquiera que disfrute de mi trabajo en el ring. No son muchos de ustedes, pero los que lo hacen, no sucederá por mucho tiempo. Disfrútenlo mientras esté aquí. He estado presionando más para comentar más en AEW. Produje un combate. Fue una casualidad, me cayó en el regazo. Pero me encantó cada segundo. Me encantó tener los auriculares puestos.

«Sin embargo, de verdad, me encanta poder ayudar a los muchachos a armar un combate y poder lanzar ideas y verlos emocionarse por las cosas que se están lanzando. Siempre quiero que mis propias cosas sean buenas, pero quiero a AEW le vaya bien, así que daré lo mejor de mí si alguna vez me piden que organice una lucha o produzca.

«Amigo, a nivel personal, que alguien diga que lo inspiré, lo motivé o lo ayudé en un momento difícil, especialmente durante la pandemia, significa mucho para mí. Sin embargo, mis comentarios favoritos son: ‘No tenía ni idea de que eres un luchador’, ‘Encontré AEW porque vi los videos de juguetes’. Esos son literalmente mis favoritos porque lo que menos me gusta es: ‘Ya no existen los fanáticos casuales’. Sí. Los hay. Puedo traer a esas personas que no saben que soy un luchador a un mundo completamente diferente. Estoy atrayendo a una audiencia diferente a la de las personas que ya ven lucha libre. Lo que me hace muy feliz».