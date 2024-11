«No tengo problemas con CM Punk», aclara Matt Hardy

CM Punk tuvo mucha más relación con Jeff Hardy que con Matt Hardy en WWE pero ha existido el rumor de que tenía problemas con el mayor de los hermanos y actuales Campeones Mundiales en Parejas de TNA. Un rumor que el veterano se encarga de zanjar ante los micrófonos de su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy.

► Ningún problema

«No tengo ningún problema con Punk. Creo que Punk es extremadamente talentoso. Creo que es genial. Lo único que dije, que la gente me sigue echando en cara como, ‘Oh, Dios mío, no le gusta CM Punk,’ fue simplemente que creo que estuvo equivocado en el incidente de All Out, cuando criticó públicamente a The Elite y a Hangman y todo lo demás. Solo creo que él estuvo equivocado allí y que, en cierto modo, fue quien inició el problema. En cuanto a Punk, no tengo problemas con él. Creo que Punk es increíblemente talentoso, es muy especial. Realmente es único, especialmente por la forma en que se conecta con las personas. Su conexión emocional con su base de fans es increíble. Es muy similar a la forma en que la base de fans de Jeff se conecta con él, porque son leales hasta el final, hasta los confines de la Tierra.»

Aprovechamos la ocasión para acordarnos que hace unos meses Jeff hablaba así de Punk:

«Conmigo y las cosas que han pasado en mi vida personal, he tenido que reconstruir cosas una y otra vez. Estoy muy emocionado de reconstruir esta vez, no para destruirlo todo, hablando de mi carrera y mi existencia. Cuando pienso en (CM) Punk, siempre digo que él es un superpoder. Yo tuve ese superpoder en algún momento de mi vida. Estoy reconstruyendo para recuperarlo porque tengo una conexión increíble con los fanáticos, como todos saben, y tengo que demostrarme a mí mismo y a ellos que hay una pequeña luz dentro de mí que va a brillar más que nunca«.