«No tengo los mismos privilegios que John Cena» Ethan Page

Desde que WWE lo fichó de AEW, Ethan Page ha aterrizado en NXT para convertirse en un campeón rudo que se hace odiar con facilidad.

Pues bien.

Recientemente, se sumó al debate del retiro de John Cena pero desde la óptica de que «Big Match» John tiene una ventaja injusta sobre él.

Durante una entrevista en «Busted Open Radio», con Bubba Ray Dudley, «The All Ego» se despachó contra el luchador que arrancó su gira de despedida.

Page inició con lo siguiente.

« No hay un solo luchador vivo que me intimide . John Cena, en esta gira de retiro, oye, pásate por NXT , amigo. Te miraré directo a los ojos y podríamos hacer algo. No hay un solo luchador vivo que me haga sentir algo diferente a emoción por la oportunidad de tomar su lugar y su dinero».

A lo que Dudley hiló con lo siguiente.

Page olió la sangre y respondió.

«Claro, eso definitivamente está en mi lista de cosas por hacer, 100%. Y lo haría con gusto, pero no tengo los mismos privilegios que John Cena. No puedo fingir que me estoy ganando todo, tomar un micrófono y decir: ‘Oh, chicos, no quiero que piensen que simplemente aparezco y tomo lugares. Me voy a ganar mi lugar’ y luego simplemente anunciar que estoy en el Royal Rumble.