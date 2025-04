Kurt Angle y Shawn Michaels crearon una batalla histórica en WWE WrestleMania demostrando que la química puede superar cualquier planificación.

Bill Pritchard, Editor en Jefe de WrestleZone, entrevistó recientemente a «The Wrestling Machine», quien dio detalles de cómo sucedió todo:

«Esa lucha contra Shawn Michaels bien podría haber sido la mejor lucha de la historia de la lucha libre. Así de buena fue. No estoy diciendo que lo haya sido, pero está bastante cerca si no lo es. Shawn y yo, lo increíble de todo esto es que no nos tocamos. No practicamos nada antes de que comenzara la lucha. Ni siquiera nos abrazamos. Ni siquiera nos atamos. La primera vez que lo toqué fue en el ring, cuando luché contra él en WrestleMania. Todo lo que hicimos fue discutir la lucha a principios de la semana. No entramos al ring a practicar. Eso es algo que necesitas hacer para tener química con alguien, pero no lo hicimos. ¿Y sabes qué? No importó. Así de buena fue nuestra química. Tuvimos una química increíble, y la lucha fue simplemente extraordinaria.

«Porque yo era medallista olímpico, y creo que era un poco más rígido en el ring con algunos de los otros chicos, Shawn se acercó a mí antes de la lucha y me dijo, ‘Escucha, no te tengo miedo’. Yo le dije, ‘¿De qué hablas?’. Él dijo, ‘No tengo miedo de pelear contigo. Te pelearé sin importar qué.’ Y yo le dije, ‘¿Por qué me estás diciendo esto?’ Luego descubrí que Shawn tenía miedo de que yo aprovechara de él en el ring. Eso no iba a suceder. Siempre he sido profesional. No estoy seguro de por qué me dijo eso, pero fue realmente gracioso.»