No solo TNA, Chelsea Green también apunta a STARDOM

Anteriormente, en SÚPER LUCHAS nos hacíamos eco del deseo de Chelsea Green de volver TNA representando a la WWE:

“No me hagas empezar. En primer lugar, quiero quitarle el título de Knockouts a Jordan. En segundo lugar, me encantaría tener un combate de parejas: yo y Piper contra las campeonas de parejas. Y también, creo que tal vez una pequeña rivalidad con Rosemary sería buena.”

Ahora –mientras IYO SKY se dirige a Marigold para enfrentar a Utami Hayashishita y AJ Styles va camino de NOAH para hacer lo propio con Naomichi Marufuji– continuamos con su misma entrevista con Sportskeeda WrestleBinge para conocer su ambición de también regresar a Japón, a STARDOM:

«Bueno, aquí está la cosa. Ahora todas las chicas con las que luché están aquí. Sabes, estaba Asuka. Estaba IYO [SKY]. Estaba Kairi [Sane], y, quiero decir, incluso Giulia. Todas estas increíbles luchadoras japonesas están ahora aquí. La única persona con la que luché en STARDOM que no está aquí es Mayu [Iwatani]. Así que eso sería interesante. También tenemos a Momo [Watanabe], que era realmente, realmente talentosa. Así que, honestamente, la lista sigue. Si fuéramos y viéramos todas las compañías japonesas en este momento, probablemente podría decirte 50. Hay tantas mujeres en Japón que son tan talentosas».

La aventura de la ex Campeona de Parejas de la WWE en la compañía femenil japonesa se limitó a 2016, donde tuvo un total de 11 combates, entre los cuales participó en el torneo Goddesses Of Stardom Tag League. Además de las mencionadas, también enfrentó a Haruka Kato o Hiromi Mimura.

Por otro lado, volviendo a hablar de TNA, durante el programa del 11 de julio, la Superestrella de NXT Izzi Dame tuvo una oportunidad contra Jordynne Grace por el Campeonato Mundial de las Knockouts y Charlie Dempsey tuvo un enfrentamiento con Zachary Wentz.

