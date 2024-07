Aunque no sean las estrellas más populares de WWE NXT, ayer pudimos comprobar que la incursión de No Quarter Catch Crew para enfrentar a The Rascalz está funcionando muy bien, con uno de los mejores «openers» de los últimos meses en TNA.

Y además, su resultado ha propiciado revancha. Los Rascalz, ahora al completo gracias a la entrada en escena de Wes Lee, tendrán nueva oportunidad ante No Quarter Catch Crew, en Slammiversary. Lucha que supone uno de los seis nuevos añadidos al cartel del PPV.

Veremos además la defensa del Campeonato Mundial de Parejas TNA entre The System (Eddie Edwards y Brian Myers) y ABC, un duelo Mike Santana vs. Jake Something, otro con Matt Hardy y JDC de contendientes, KUSHIDA vs. Jonathan Gresham y un interesante 4-Way donde se medirán Faby Apache, Gisele Shaw, Tasha Steelz y Xia Brookside.

Los dos últimos encuentros formarán parte de la previa de Slammiversary, acompañados del ya anunciado choque por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts.

24 horas antes de TNA Slammiversary, a celebrarse desde el Verdun Auditorium de Montreal (Quebec, Canadá), he aquí su menú luchístico provisional.

[COUNTDOWN TO SLAMMIVERSARY]

Countdown to #TNASlammiversary LIVE & FREE this Saturday at 7pm ET on TNA+!



Knockouts Tag Titles: @MrsAIPAlisha & @mashaslamovich vs. @DaniLuna_pro & @JodyThreat



KUSHIDA vs. @TheJonGresham @RealTSteelz vs. Faby Apache vs. @GiseleShaw08 vs. @XiaBrookside pic.twitter.com/iqcm8pMXQT