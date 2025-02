«No puedo retirarme hasta que AJ Lee vuelva»: Naomi

En 2015 AJ Lee se retiró de la WWE, exactamente la noche luego de WrestleMania 31 en el episodio de Monday Night Raw del 30 de marzo de 2015.

Donde completó el trío con Naomi y Paige, esa noche batieron a Natalya, Nikki y Brie Bella.

Aunque hayan pasado 10 años desde lo anteriormente narrado, el regreso de Lee sigue siendo uno de los temas más candentes entre la afición—en especial cuando Royal Rumble se avecina—.

No sólo eso, hasta entre superestrellas quieren su regreso: como es el caso de Naomi, una de las participantes de su última lucha en la gran e.

►«Por supuesto, he estado acosando a su esposo sobre eso todo el tiempo».

Lo anterior lo divulgó en la entrevista que concedió Naomi a The Wrestling Classic, titulada: «Naomi On Yeet or No Yeet, AJ Lee, TNA Partnership, Jade Cargill’s Attackers, NXT, Total Divas & More».

The Wrestling Classic Justin, el anfitrión de la charla, hiló así para llegar a las declaraciones de Naomi.

Y cito.

«Hablando de FCW y NXT, y ya que mencionaste el Royal Rumble, no puedo dejar de preguntarlo: ha habido un gran deseo por parte de la gente de que AJ Lee regrese. Ustedes comenzaron juntas en WWE en 2009. ¿Te gustaría ver a AJ Lee de vuelta?«.

A lo que ella respondió.

«Por supuesto, estoy acosando a su esposo todo el tiempo con eso. Le dije: ‘Tienes que decirle que no puedo retirarme hasta que ella vuelva’. ¡Chica, tienes que regresar porque la espalda de mamá está doliendo! «Tiene que suceder, sí, tiene que suceder. Necesitamos ese combate. Siento que no puedo retirarme hasta que eso pase.

Entonces Justin agregó.

«Bueno, ahora le estás poniendo un poco de presión, ¿no? Nos aseguraremos de que vea esto.

Ni corta ni perezosa Naomi continuó.

«Lo digo en serio, y ella lo sabe.

Sería así como llegaría el apunte de Justin.

«Desde que él [CM Punk]regresó, todo se siente posible ahora. Ha habido un gran deseo de que ella vuelva, la gente ha coreado su nombre en el Royal Rumble, lo que ha generado muchas especulaciones. La demanda está ahí, solo estamos esperando».

Naomi cerró con esta reflexión.

«Es increíble que haya estado fuera por más de una década y que todavía se la extrañe y se la quiera tanto. Creo que eso dice mucho sobre lo que hizo por la lucha libre femenina y sobre quién es ella. «Si regresa, será un regalo, una recompensa para todos nosotros, incluso si es solo para decir ‘hola’ y hacer una pequeña aparición. Estamos hambrientos de eso, sis«.

Si quieres escuchar a Naomi decir lo anteriormente citado, abajo te dejo la entrevista.

Arrancan en el minuto 13.