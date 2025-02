«No puedo disculparme por ser quien soy»: RVD sobre ser despojado del Campeonato de la WWE en 2006

En caso de que no lo sepan, Rob Van Dam (RVD), fue campeón de la WWE por allá atrás en 2006: luego de canjear su maletín Money in the Bank sobre John Cena en One Night Stand.

Su reinado duró apenas 22 días, puesto que RVD fue detenido por posesión de drogas.

Lo anterior se puede verificar en la página web oficial de la WWE, donde publicaron un reporte.

«Según el Ironton Tribune, Rob Van Dam y Sabú fueron detenidos en la Ruta 52 de EE.UU., cerca de Patrick Street en Hanging Rock, Ohio, alrededor de las 10:15 p.m. del domingo. Al parecer, los dos viajaban desde sus presentaciones en la Big Sandy Superstore Arena esa misma noche. De acuerdo con la Policía Estatal de Ohio, citada por el Ironton Tribune, Van Dam fue detenido inicialmente por exceso de velocidad. Cuando los agentes se acercaron a su vehículo, detectaron olor a marihuana y realizaron un registro. Encontraron en posesión de Van Dam 18 gramos de marihuana y cinco tabletas de Vicodin, un analgésico de prescripción. Sabu fue acusado de posesión de parafernalia de drogas y tenía nueve píldoras que no fueron identificadas de inmediato, pero que, según la Patrulla de Carreteras de Ohio, eran sustancias controladas. Ambos fueron citados y pagaron una fianza en el lugar».

Entendido lo anterior, recientemente RVD dio su veredicto sobre haber sido despojado del Campeonato de la WWE, 19 años luego.

►22 días como campeón mundial de la WWE.

La fuente de lo que será informado a continuación, será el pódcast,«1 Of A Kind With RVD», en e capítulo titulado: 1 Of A Kind With RVD Ep. 87: «Who’s The Boss?».

Estas fueron las palabras de RVD.

«Tuve grandes combates porque, ¿Cómo juzgas tu propia lucha? ¿Sabes a qué me refiero? Pero de nuevo, la lucha libre es la mayor exhibición de ego que existe. Todos tienen que decir que son los mejores, y muchos discutirán: ‘Hermano, tuvimos la mejor lucha de la noche, tuve un combate de cinco estrellas con él’. Eso es como decir: ‘Soy el más guapo del vestidor’. Es subjetivo, bro. Te gusta más tu propia lucha, pero los luchadores ni siquiera lo saben porque están acostumbrados a alimentar su ego. «Disfruté mi reinado como Campeón de Televisión y, por supuesto, en 2006, cuando gané el Campeonato de WWE y fui Campeón de ECW. Es fácil recordar ese reinado porque fue increíblemente corto. En realidad, no recuerdo todas las luchas que tuve en esas semanas, pero más allá de eso, la razón por la que me sentí tan reivindicado, validado y feliz al ser el número uno es porque lo logré a mi manera, y toda mi carrera fue la preparación para ese momento. Para mí, eso fue increíble. «Eso nunca habría sucedido si no hubiera cambiado todo el panorama convenciendo a Vince de traer de vuelta ECW como un evento de pago por ver. Eso llevó a esto y aquello, y boom, puse mi mejor empeño. ¿Quién lo habría pensado? Muchos tipos nunca lo habrían creído, yo era uno de ellos. Pero fue una gran decepción perder el campeonato en 2006, sentí que defraudé a muchas personas. «Pero al final, no puedo disculparme por ser quien soy. «Es difícil elegir un favorito, pero disfruté mi reinado como Campeón de Televisión porque lo construí a mi manera. Sin ese reinado, no habría existido el momento posterior de ganar el Campeonato de WWE. Eso mostró que yo era la base de ECW, todo se construyó en torno a ese título.

También dedicó unas palabras a su reinado con Sabú como campeones de parejas ECW.

«También me encantó cuando Sabú y yo fuimos Campeones en Pareja. Me encanta trabajar con él más que con cualquier otra persona, ya sea como oponente o compañero. Pero definitivamente disfruté más cuando fuimos compañeros porque se sentía tan real. Es como ser hermanos. Muchos equipos que son hermanos o crecieron juntos tienen una gran ventaja debido a su vínculo. No piensas en eso cuando solo estás viendo, es entretenimiento. Pero cuando estás ahí y existe una relación real, se siente diferente, especialmente en ciertas situaciones. «Eso es lo genial de haber hecho equipo con Sabú, convertirnos en rivales y amigos y mantener esa conexión a lo largo de los años. Es otro gran reinado que siempre recordaré».

Si quieres escuchar a RVD decir lo anteriormente citado, abajo te dejo el episodio del pódcast.

Arranca en el minuto 39.