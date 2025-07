¿Es mejor no ilusionarse con Karrion Kross en WWE?

Karrion Kross tiene cada vez más apoyo de los fanáticos de la WWE; por ejemplo, es el luchador que más camisetas tiene entre las más vendidas actualmente. Sin embargo, eso no garantiza que eso vaya a capitalizarse en un gran empuje para él. Entonces, lanzamos la pregunta: ¿es mejor que sus fans no se ilusionen demasiado?

Cada uno tendrá su opinión y a continuación leemos la del miembro del Salón de la Fama Bully Ray:

“La historia nos dice que el optimismo alrededor de Karrion Kross podría ser prematuro. Ha habido muchos tipos que lograron hacerse notar por sí mismos, sin mucha ayuda del equipo creativo, y aun así no llegaron lejos.”

‘Piensa en Matt Cardona, Rusev, Damian Sandow… Todos ellos lograron conexiones reales con los fanáticos, y aun así eso no se tradujo en un éxito a largo plazo. Me encantaría ver que Kross rompa con ese patrón, pero no me hago muchas ilusiones.”