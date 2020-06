Shayna Baszler tuvo su momento más importante hace ya un par de meses cuando debutó en el Show de Shows en WrestleMania 36 para tratar de acabar con el reinado de casi un año de Becky Lynch como Campeona de Raw. Sin embargo, la victoria le fue esquiva y The Queen of Spades tendrá que esperar una nueva oportunidad.

Baszler lucía como una de las favoritas para ganar la lucha de escaleras en Money In The Bank 2020. Sin embargo, Asuka fue la que se llevó el maletín; asímismo, en enero pasado, la dos veces Campeona NXT lucía como la gran favorita en las apuestas para llevarse el Royal Rumble 2020, donde a la final resultó siendo la última eliminada. Al parecer, Vince McMahon no se termina de convencer con Baszler y por eso todavía no ha recibido un adecuado impulso desde WrestleMania.

► No hay planes para Shayna Baszler por el momento

Luego de que Becky Lynch tuviera que renunciar a su título debido a su embarazo, Shayna Baszler se burló de su situación y de Seth Rollins. Tuvo un par de enfrentamientos contra Natalya, de los cuales salió victoriosa; sin embargo, Baszler no ha sido vista desde entonces.

Fightful ha informado recientemente de que no hay ningún problema con Shayna Baszler y que ella se encuentra bien. Aparentemente, no tienen ningún plan para ella en este momento. De hecho, la típica razón que emplea WWE para alguien que no aparece en la televisión es que a nivel creativo no tienen nada para ellos. Con suerte, Vince McMahon podrá encontrar algo pronto, y probablemente se convierta en la siguiente retadora al Campeonato femenil Raw.