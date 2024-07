No hay planes para el regreso de Alexa Bliss a WWE

Aunque hace unos días reportábamos aquí en SÚPER LUCHAS que Alexa Bliss continuaba preparándose para su regreso al ring en WWE, ahora se ha podido saber que dicha preparación durará bastante, pues, de momento, no hay ningún plan creativo en mente en WWE para el regreso de Bliss a la programación televisiva de la empresa.

La última vez que Bliss luchó en WWE fue el 28 de enero de 2023, en el Royal Rumble, cuando no pudo quitarle el Campeonato Femenil Raw a la entonces monarca, Bianca Belair. Bliss se tomó un descanso, pues tuvo algunos problemas de salud, como un cáncer de piel, al mismo tiempo que se embarazó y tuvo a su primera hija junto a su esposo, Ryan Cabrera.

► Alexa Bliss no regresará pronto a WWE

El nacimiento de su hija fue en noviembre de 2023, por lo que muchos fans creen que ya es momento de que Bliss vuelva a WWE, después de todo, en marzo pasado Bliss dijo que estaba muy pronta a retornar al ring, pero esto no se dio.

Ahora, Sean Ross Sapp ha dicho que no ha escuchado de ningún plan creativo que haya en el momento dentro de WWE para le regreso de Bliss, pues muchos fans creen que debería estar en The Wyatt Sicks, aunque no se cree que el grupo se vaya a aumentar tan rápido. Ya veremos qué ocurre y estaremos atentos a reportarlo aquí en SÚPER LUCHAS.