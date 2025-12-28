No hay planes creativos para Chris Jericho en AEW

Chris Jericho ha sido una pieza clave de AEW, puesto que ha estado desde su fundación, y además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, a la cual ha ayudado en su crecimiento y consolidación. Durante los primeros años de la compañía de Tony Khan, tanto él como Jon Moxley, Kenny Omega y The Young Bucks, se convirtieron en las piedras angulares de AEW. Aunque el veterano ha estado ausente de las pantallas desde el pasado mes de abril, todavía se encuentra bajo contrato hasta finales de este año, aunque existen rumores sobre su posible salida y un eventual regreso a la WWE, del cual el propio luchador ha generado mucha expectativa al publicar un video en su cuenta de TikTok.

► Contrato de Chris Jericho con AEW está próximo a vencer

Según un nuevo informe de Fightful Select, Chris Jericho no solo está ausente de la programación de AEW, sino que ni siquiera se habla de él en las reuniones creativas. Dicho esto, los fanáticos de AEW no deberán ilusionarse con un posible regreso en el último PPV del año, Worlds End.

«Cuando preguntamos por Chris Jericho dentro de la empresa, nos han dicho que no ha aparecido al hablar de planes en curso. Jericho suele hablar de su creatividad directamente con Tony Khan».

Sin duda, ese silencio es sorprendente para alguien que ha sido pieza importante en la empresa en los últimos años, y aunque en este 2025 ha pasado mayormente desapercibido, Tony Khan había mencionado hace algunos meses que esperaba seguir contando con sus servicios en el 2026, pese a que su contrato actual está próximo a finalizar. De hecho, el propio Jericho anunció días atrás que aparecerá en su programa de YouTube, The Winnipeggers, durante la transmisión de AEW Worlds End, aunque no se sabe si será una transmisión en vivo o si se verá un contenido pregrabado.