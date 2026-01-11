No hay noticias de Santos Escobar tras renovar su contrato

por
Santos Escobar

En octubre pasado, el mexicano Santos Escobar solo duró 24 horas en la agencia libre, ya que durante la semana anterior surgió la noticia de que continuará su carrera en WWE tras llegar a un nuevo acuerdo con la compañía, según reportó Mike Johnson de PWInsider.

Ángel Garza y Humberto Carrillo como Campeones Mundiales de Parejas AAA junto a Santos Escobar en WWE SmackDown (01 de agosto de 2025) - WWE

► No existen planes creativos para Santos Escobar

A pesar de lo tumultoso que fue su carrera en el pasado mes de octubre, Santos Escobar no ha aparecido pese a firmar su renovación con la WWE. No ha luchado y tampoco ha aparecido en ninguna parte relacionado con la compañía, y evidentemente muchos notan su ausencia preguntándose por qué accedió a firmar su regreso.

Al respecto, según informó Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter, internamente se describe la ausencia del excampeón de peso crucero de NXT como algo que «pasó desapercibido», con la seguridad de que las cosas volverán a la normalidad en cuanto a su uso. El periodista también indicó que el luchador no ha tenido indicios de lesiones ni problemas disciplinarios, pero tampoco tiene claro de cómo será utlilizado el mexicano ni qué planes creativos vayan a existir para él.

WWE SmackDown 14 de junio de 2024 Santos Escobar y Nick Aldis

Escobar se unió a la WWE en 2019. Al año siguiente, se convirtió en el líder de Legado Del Fantasma junto a Cruz Del Toro y Joaquín Wilde. Los tres continuaron trabajando juntos tras su ascenso al elenco principal de la WWE y se unieron a Latino World Order. Sin embargo, en noviembre de 2023, Escobar traicionó a Rey Mysterio y LWO, reformando Legado Del Fantasma con Humberto Carrillo y Ángel Garza, con quienes mantuvo una alianza hasta la finalización de su contrato. Ahora que el ex Campeón de Peso Crucero ha sido recontratado, no se sabe si (cuando reaparezca) continuará su alianza con el dúo.

