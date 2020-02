Como ya habíamos informado, Rusev no participó en el Royal Rumble 2020 a pesar de haber estado previamete confirmado. ¿La razón? Oficialmente se informó que fue por una riña con Bobby Lashley en el parqueadero, el cual no fue televisado.

Desde ese entonces, el búlgaro no ha vuelto a aparecer en televisión, mientras que Bobby Lashley lo hizo anoche cuando participó en una triple amenaza contra Seth Rollins y Ricochet para definir al retador número uno de Brock Lesnar para Super ShowDown. Ricochet se ganó ese derecho y tendrá su masacre lucha titular. Lo curioso, Rusev no apareció, teniendo motivos para hacerlo en una lucha donde no existe la descalificación.

► Al parecer, no hay planes para Rusev

Esta ausencia prolongada de Rusev ha ocasionado que surjan muchas especulaciones al respecto, las cuales el propio luchador ha echado por la borda en sus redes sociales.

Sin embargo, tenemos más noticias, ya que Dave Meltzer reveló la razón detrás de la ausencia del Bruto Búlgaro de la programación de la WWE en la última edición de Wrestling Observer Radio.

Meltzer declaró que el equipo creativo actualmente no tiene planes para Rusev, y parece que los integrantes de una de las historias más sonadas en los últimos meses podrían tomar diferentes rumbos. Lana apareció en solitario por segunda semana consecutiva, enfrascada en una disputa con Liv Morgan, quien a su vez fue atacada por su ex compañera del Riott Squad, Ruby Riott.

En cambió, Bobby Lashley estuvo involucrado en la referida triple amenaza, y luego de perder, su ex manager Lio Rush salió al paso insinuando una nueva alianza con el «All Mighty».

Así, WWE se aleja gradualmente de la historia original entre Lana, Rusev y Lashley, aunque la compañía puede retroceder y tener un encuentro concluyente para esta historia. Además, Rusev es una de las Superestrellas más populares en la actualidad y WWE idealmente debería tener un plan sólido en proceso para el búlgaro camino a WrestleMania. Incluso Meltzer especuló que WWE puede tener un plan para Rusev, aunque, puede que la compañía todavía no considere que sea el momento adecuado para ponerlo en marcha.

Esto fue lo que discutieron Dave Meltzer y Bryan Alvarez:

– Alvarez: ¿Dónde diablos ha estado Rusev?

– Meltzer: No tienen nada para él en este momento.

– Álvarez: ¿Entonces estás diciendo que hizo toda la historia, se divorció de su esposa y todo este asunto y ahora no tienen nada para el tipo?

– Meltzer: ¡si! ¿Qué haces con él? ¿Qué tienes? Quiero decir, pueden traerlo de regreso a Lashley, pero parece que han comenzado a seguir su curso.

– Álvarez: ¿No era la idea de elevarlo ante el público?

– Meltzer: Sí, pero no sé para qué.

– Álvarez: Entonces, ¿ahora no puedes imaginar qué hacer con un chico que tu objetivo era elevarlo?

– Meltzer: Tal vez tienen una idea y esta no era la semana para ello porque Lashley está en este otro encuentro y Lana está en la otra dirección. Pero sí, con suerte, hay algo para él en algún momento. Esperaría que así sea.