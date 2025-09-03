«Blue Justice XVI» es el tradicional evento anual que New Japan Pro Wrestling y Yuji Nagata realizan en Togane, Chiba, la ciudad natal de Nagata.

► Yuji Nagata y Hiroshi Tanahashi chocarán por última vez

Esta función será el marco para que Hiroshi Tanahashi y Yuji Nagata se enfrenten por última ocasión. El actual presidente de NJPW se encuentra en su gira de despedida, misma que culminará en Wrestle Kingdom 20, el 4 de enero de 2026.

Entre ambos veteranos hay una añeja rivalidad, y esta será su lucha individual número dieciocho. Para Tanahashi, Nagata fue un gran obstáculo durante su juventud y la feroz batalla generacional entre ambos conmocionó a los aficionados. Su primer combate sucedió en el Korakuen Hall el 24 de enero de 2002 donde Nagata ganó, hasta su combate oficial más reciente en el G1 Climax el 23 de julio de 2017 en Machida, donde el Ace se impuso. El saldo de batallas entre ellos es de 10 victorias para Tanahashi.

Una de sus luchas más destacadas fue la que sostuvieron por el Campeonato de Peso Completo IWGP en 2007, cuando Nagata puso fin al primer reinado de Tanahashi. Pero seis meses después, el joven as recuperaría el cinturón tras una magnífica lucha contra el durísimo Nagata.

Sin duda este último duelo tendrá una gran carga emocional entre dos gladiadores emblemáticos en la empresa del león.

El cartel completo queda así:

NJPW «YUJI NAGATA PRODUCE BLUE JUSTICE XVI», 07.09.2025

Togane Arena

1. Tiger Mask y Tatsuya Matsumoto vs. Masatora Yasuda y Zane Jay

2. Oleg Boltin, Shoma Kato y Katsuya Murashima vs. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo

3. Taichi, Tomoaki Honma y TAKA Michinoku vs. Yuto-Ice, OSKAR y Clark Connors

4. Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y Daiki Nagai vs. David Finlay, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo

5. Shota Umino, Yuya Uemura, El Desperado y Ryusuke Taguchi vs. Toru Yano, Togi Makabe, YOH y Master Wato

6. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita vs. Ren Narita, SANADA, Yujiro Takahashi, SHO y DOUKI

7. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi vs. Yuji Nagata