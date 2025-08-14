NJPW y Stardom anuncian Historic X-Over en China

New Japan Pro Wrestling y Stardom anunciaron que se evento anual conjunto «Historic X-Over» se presentará por primera vez en China.

► Por primera vez, el evento «Historic X-Over» sale de Japón

Amabas empresas del grupo Bushiroad, confirmaron que la tercera edición de Historic X-Over se celebrará en el Damai 66 Livehouse de la ciudad de Guangzhou, China, el 5 de octubre, en colaboración con la promoción local INFIN Wrestling. Será la primera ocasión que esta función conjunta se lleve a cabo en territorio chino.

Hasta el momento se han oficializado los primeros encuentros. Por un lado, Zack Sabre Jr., monarca máximo de la empresa del león, se enfrentará en mano a mano a KUSHIDA. Cabe aclarar que el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP no estará en juego. Para ambos luchadores será la primera vez que se enfrente de forma individual en doce años y primera que se dará en Asia.

Otro Por otro lado, Master Wato también verá acción, midiéndose contra el espectacular estadounidense Ninja Mack. Para Mack es la oportunidad de cobrar venganza luego de su duelo en el Best of the Super Jr. de este año, donde Wato se llevó la victoria.

Además, partiparán dos luchadores chinos de INFIN Wrestlig.

Por parte de Stardom se confirmó la participación de Starlight Kid, Miyu Amasaki, Saori Anou, Natsupoi, Natsuko Tora, Ruaka y Rina, la invitada especial Aiba Aina; aunque aún falta definir sus combates.